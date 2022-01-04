Поджог автомобиля на улице Циолковского зафиксировала камера видеонаблюдения

Полиция уже возбудила уголовное дело.

В распоряжение редакции GOROD48 попало видео поджога автомобиля на улице Циолковского в Липецке сегодня ночью.

На нём хорошо видны все обстоятельства преступления, а также заметны время и дата – между 3 и 4 часами минувшей ночи. Сначала возле машины возится какой-то человек, затем он отходит в сторону, видимо, испугавшись проезжающей мимо машины. Далее злоумышленник вновь появляется в кадре и идёт по направлению к авто. Через некоторое время он опять удаляется, проходя аккурат мимо видеокамеры. Правда, лицо злодея скрыто маской, что затруднит его дальнейшие поиски.

Спустя ещё некоторое время автомобиль начинает гореть – пламя разрастается и превращается в столб пока его не потушили прибывшие на месте пожарные. Пострадавший автомобиль «Нисан Жук»выгорел серьёзно пострадал, особенно расположенная спереди моторная часть.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, отдел полиции № 8 возбудил уголовное дело по статье 167 ч.2 «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога». Розыск мужчины с камеры начался.