Происшествия

сегодня, 16:57

Поджог автомобиля на улице Циолковского зафиксировала камера видеонаблюдения

23 1514
#Поджог
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Полиция уже возбудила уголовное дело.

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В распоряжение редакции GOROD48 попало видео поджога автомобиля на улице Циолковского в Липецке сегодня ночью.

На нём хорошо видны все обстоятельства преступления, а также заметны время и дата – между 3 и 4 часами минувшей ночи. Сначала возле машины возится какой-то человек, затем он отходит в сторону, видимо, испугавшись проезжающей мимо машины. Далее злоумышленник вновь появляется в кадре и идёт по направлению к авто. Через некоторое время он опять удаляется, проходя аккурат мимо видеокамеры. Правда, лицо злодея скрыто маской, что затруднит его дальнейшие поиски.

Спустя ещё некоторое время автомобиль начинает гореть – пламя разрастается и превращается в столб пока его не потушили прибывшие на месте пожарные. Пострадавший автомобиль «Нисан Жук»выгорел серьёзно пострадал, особенно расположенная спереди моторная часть.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, отдел полиции № 8 возбудил уголовное дело по статье 167 ч.2 «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога». Розыск мужчины с камеры начался.


23 1514
#Поджог
1

Комментарии (23)

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Видимо

4 минуты назад
место на парковке у родного подъезда не поделили
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дай это при социализме

6 минут назад
Решить, .. когда сожгут, сразу найдешь где парковать
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запретить нищебродам машины в долг давать

10 минут назад
Автохам, .. завидовать отсутствию денег на парковку?
ответить

Патриот

11 минут назад
Кот, купил авто,покупай гараж или машиноместо.Стоянки возле домов предназначены для гостей,а вы их прихватизировали под собственные интересы.
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Решить

13 минут назад
Автохам , чего еще захотел ! Не забывай где живешь !
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понаехали в белокаменный

13 минут назад
наличие автомобиля в городе это признак сельского жителя, как вынужденная мера сельхозобраза жизни . в городе есть ОТ и такси .
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Ал1

20 минут назад
Прикольное видео с полусонными ,,огнеборцами,, . Как пожар хоть увольняйся . Не всех касается .
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Автохам

28 минут назад
Решить, плати зарплату как в Москве без разговоров!
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Решить

33 минуты назад
Кот ,надо как в Москве ! Плати за парковку без разговоров !
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Кот

38 минут назад
Властям: решайте вопрос со стоянками авто или введите наказание за поджог 10 лет!
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