Происшествия

20 минут назад

Под окнами общежития нашли труп мужчины

1 643
#падение с высоты #труп
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Под окнами общежития нашли труп мужчины

Его личность пока не установлена.

Сегодня днем медики сообщили в полицию об обнаружении тела мужчины под стенами общежития на Космонавтов, 88 в Липецке. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции №2.

Обстоятельства смерти мужчины, как и его личность, еще не установлены. Погибшему на вид от 30 до 35 лет. Сейчас полицейские опрашивают жильцов дома. Материалы по происшествию будут переданы в СУ СК РФ по Липецкой области. Есть подозрения, что смерть мужчины могла иметь криминальный контекст.
1 643
#падение с высоты #труп
2

Комментарии (1)

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Петр Валерьевич

13 минут назад
Как же надоели ! Пьют , убивают , калечат ! Да живите вы спокойно люди !!!!!!
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