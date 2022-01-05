Под окнами общежития нашли труп мужчины

Его личность пока не установлена.

Сегодня днем медики сообщили в полицию об обнаружении тела мужчины под стенами общежития на Космонавтов, 88 в Липецке. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции №2.



Обстоятельства смерти мужчины, как и его личность, еще не установлены. Погибшему на вид от 30 до 35 лет. Сейчас полицейские опрашивают жильцов дома. Материалы по происшествию будут переданы в СУ СК РФ по Липецкой области. Есть подозрения, что смерть мужчины могла иметь криминальный контекст.