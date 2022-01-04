Общество

25 минут назад

В Елецком районе неизвестный умышленно поджёг три дачных домика

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#Пожар #МЧС #поджог
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В Елецком районе неизвестный умышленно поджёг три дачных домика

В результате строения выгорели полностью.

За минувшие сутки сотрудники МЧС Липецкой области 9 раз выезжали на тушение пожаров.

Самый крупный из них произошёл в посёлке Газопровод Елецкого района, где огнём оказались уничтожены три дачных домика. По предварительной версии, причиной пожара стал умышленный поджог.

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Фото из посёлка Газопровод.

Наиболее распространенной причиной пожара за вчерашний день стало короткое замыкание. Так, из-за неисправности электропроводки в Липецке на Промышленном проезде, 1 были уничтожены два строительных вагончика общей площадью 16 квадратных метров, а на улице Баумана в гараже пострадал мотоцикл «Ирбис-250» и часть внутренней отделки помещения.

В районе 20:00 четыре пожарных расчёта в областном центре выезжали на улицу Липовскую. 3. Из окна одной из квартир валил дым, но ничего страшного в итоге не произошло, просто подгорела пища.

За сутки в пожарах никто не пострадал и обошлось без жертв.

Фото ГУ МЧС по Липецкой области.

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#Пожар #МЧС #поджог
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Комментарии (1)

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Артем

3 минуты назад
Стройка частных домов на подходе.
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