В Елецком районе неизвестный умышленно поджёг три дачных домика

В результате строения выгорели полностью.

За минувшие сутки сотрудники МЧС Липецкой области 9 раз выезжали на тушение пожаров.

Самый крупный из них произошёл в посёлке Газопровод Елецкого района, где огнём оказались уничтожены три дачных домика. По предварительной версии, причиной пожара стал умышленный поджог.







Наиболее распространенной причиной пожара за вчерашний день стало короткое замыкание. Так, из-за неисправности электропроводки в Липецке на Промышленном проезде, 1 были уничтожены два строительных вагончика общей площадью 16 квадратных метров, а на улице Баумана в гараже пострадал мотоцикл «Ирбис-250» и часть внутренней отделки помещения.

В районе 20:00 четыре пожарных расчёта в областном центре выезжали на улицу Липовскую. 3. Из окна одной из квартир валил дым, но ничего страшного в итоге не произошло, просто подгорела пища.

За сутки в пожарах никто не пострадал и обошлось без жертв.



Фото ГУ МЧС по Липецкой области.

