Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
В Липецкой области дожди и до +27
Но уже в четверг резко похолодает.
Среднесуточные температуры составят: 23 сентября — 18 градусов тепла, что на 7 градусов выше климатической нормы, 24 и 25 сентября — 12-14 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 сентября в Липецкой области облачно, кратковременные дожди, ночью местами туман. Ветер восточный, ночью 4-9 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов, днем от +22 до +27.
В Липецке облачно, кратковременные дожди. Ночью ожидается от +10 до +12, днем — от +24 до +26 градусов.
День 23 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году — 1 градус мороза.
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