Происшествия

47 минут назад

В Чаплыгинском районе погиб водитель иномарки

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#ДТП
В Чаплыгинском районе погиб водитель иномарки

Всего 31 декабря в результате ДТП погибли три человека.

31 декабря в 10:30 в Чаплыгинском районе на 5 километре автодороги «город Чаплыгин – поселок Лев Толстой» произошло ДТП с участием трёх автомобилей.

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Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, водитель «ВАЗ-21093» не выдержал дистанцию и врезался в автомобиль «ГАЗ», а тот в свою очередь вылетел на полосу встречного движения под «Тойоту Короллу».

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В столкновении трех машин погиб 35-летний водитель иномарки, два пассажира отечественных автомобилей мужчины 34-х и 22-х лет получили телесные повреждения.

Ранее GOROD48 сообщал о двух ДТП с погибшими в Даноквском и Елецком районах.

Еще одно жесткое ДТП произошло вчера на 30 км автодороги «Елец-Талица-Красное» Краснинского района. 31-летняя водитель на «Ладе Приоре» не справилась с управлением и выехал на встречную полосу, столкнулась с «Ладой Грантой» под управлением 28-летнего мужчины.

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В результате пострадали водитель «Гранты», его пассажиры – 27-летняя женщина и 17-летний парень и водитель «Приоры» и ее 10-летний пассажир. Все они получили травмы различной степени тяжести.

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Фото пресс-службы УВМД России по Липецкой области.
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#ДТП

Комментарии (5)

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Мизантроп

11 минут назад
Почему у отмороженых нет чувство страха, глаза вылупят и летять....
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А что

21 минуту назад
да-уж, бывают автоледи на ладах?))))
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Гостья

25 минут назад
Блин, чем люди за рулём занимаются, что дистанцию на трассе не держат??? При этом каждый второй себя считает профи и прёт по льду и снегу на скорости....
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не понял

30 минут назад
А что водятел устроивший этот замес не пострадал???
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да-уж

32 минуты назад
автоледи на ладе-приоре,за ночь постарела на 10 лет.
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