Происшествия
47 минут назад
В Чаплыгинском районе погиб водитель иномарки
Всего 31 декабря в результате ДТП погибли три человека.
31 декабря в 10:30 в Чаплыгинском районе на 5 километре автодороги «город Чаплыгин – поселок Лев Толстой» произошло ДТП с участием трёх автомобилей.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, водитель «ВАЗ-21093» не выдержал дистанцию и врезался в автомобиль «ГАЗ», а тот в свою очередь вылетел на полосу встречного движения под «Тойоту Короллу».
В столкновении трех машин погиб 35-летний водитель иномарки, два пассажира отечественных автомобилей мужчины 34-х и 22-х лет получили телесные повреждения.
Ранее GOROD48 сообщал о двух ДТП с погибшими в Даноквском и Елецком районах.
Еще одно жесткое ДТП произошло вчера на 30 км автодороги «Елец-Талица-Красное» Краснинского района. 31-летняя водитель на «Ладе Приоре» не справилась с управлением и выехал на встречную полосу, столкнулась с «Ладой Грантой» под управлением 28-летнего мужчины.
В результате пострадали водитель «Гранты», его пассажиры – 27-летняя женщина и 17-летний парень и водитель «Приоры» и ее 10-летний пассажир. Все они получили травмы различной степени тяжести.
Фото пресс-службы УВМД России по Липецкой области.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, водитель «ВАЗ-21093» не выдержал дистанцию и врезался в автомобиль «ГАЗ», а тот в свою очередь вылетел на полосу встречного движения под «Тойоту Короллу».
В столкновении трех машин погиб 35-летний водитель иномарки, два пассажира отечественных автомобилей мужчины 34-х и 22-х лет получили телесные повреждения.
Ранее GOROD48 сообщал о двух ДТП с погибшими в Даноквском и Елецком районах.
Еще одно жесткое ДТП произошло вчера на 30 км автодороги «Елец-Талица-Красное» Краснинского района. 31-летняя водитель на «Ладе Приоре» не справилась с управлением и выехал на встречную полосу, столкнулась с «Ладой Грантой» под управлением 28-летнего мужчины.
В результате пострадали водитель «Гранты», его пассажиры – 27-летняя женщина и 17-летний парень и водитель «Приоры» и ее 10-летний пассажир. Все они получили травмы различной степени тяжести.
Фото пресс-службы УВМД России по Липецкой области.
Мизантроп
А что
Гостья
не понял
да-уж