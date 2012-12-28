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сегодня, 12:28

Дело о «крышевании» полицейским наркодилера поступило в областной суд

Экс-полицейскому вменяют получение взятки и превышение должностных полномочий. 

16 сентября Липецкий областной суд в закрытом режиме должен был начать рассматривать дело бывшего заместителя начальника отдела УНК УМВД России по Липецкой области Романа Пендюрина. Но судебное заседание отложено до 24 сентября.

В суд это дело поступило ещё 5 августа, в том числе 26 августа обвиняемому в очередной раз продлевали меру пресечения.

Как следует из открытой информации на сайте областного суда, Роман Пендюрин обвиняется в совершении семи преступлений по двум статьям Уголовного кодекса: получение должностным лицом взятки за незаконные действия и превышение должностных полномочий. 


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Об этой громкой истории мы рассказывали. В покровительстве наркодилеру подозревают троих полицейских: заместителя начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Зуграба Ибрагимова, руководителя одного из отделов УНК Александра Ивочкина и его заместителя Романа Пендюрина. Их  задержали в 2024 году

По данным следствия, в 2022-м году полицейские предложили «крышу» наркодилеру, в квартире которого нашли наркотики и приборы для их фасовки, и на протяжении двух лет его прикрывали. Они под видом оперативно-розыскных мероприятий сопровождали «подопечного» в места получения и реализации наркотиков, помогали ему избегать задержаний, за что получили более 200 тысяч рублей. Попались полицейские после совместной разработки региональных управлений ФСБ, МВД и СК. Задержание проводилось при силовой поддержке Росгвардии.

Сам наркоторговец уже выслушал приговор: 8 лет строгого режима.
наркотики
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