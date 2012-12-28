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сегодня, 13:45
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Из двора на улице Доватора украли качели

Камера наблюдения сняла, как их срезали «болгаркой».

Интересный случай рассказала сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета её председатель Екатерина Пинаева: 16 сентября с детской площадки дома № 2 по улице Доватора украли качели. На записи камеры наблюдения жители дома разглядели незнакомого им мужчину, который срезал качели «болгаркой».


90516996-bdf7-4dee-9e8f-87a32408fed3.jpgСтаршая по дому написала заявление о привлечении вора к уголовной ответственности за кражу. Пинаева, для которой это заседание было последним в связи с избранием в областной Совет, заметила, что детская площадка оборудована на бюджетные деньги — по одной из муниципальных программ благоустройства.

И это вообще общегородская проблема — содержание детских и спортивных площадок. На их оборудование за последние несколько лет потрачены в прямом смысле миллиарды, но на содержание площадок мэрия не выделяет ни копейки. О результатах такого подхода депутатам рассказал начальник отдела благоустройства МКУ «Центр развития территории» Иван Костерев.

В Липецке — 14,7 тысячи единиц детского и спортивного оборудования, из которых 7679 находятся на балансе Центра развития территории, 1686 принадлежат иным ведомствам, принадлежность остальных пока неизвестна. Инвентаризация показала, что без малого три тысячи качелей, турников и тому подобного оснащения дворов нуждаются в ремонте, а 1119 подлежат демонтажу. На снос необходимо 5,6 млн рублей, на восстановление того, что можно отремонтировать, — ещё 246,6 миллиона.

Таких денег в городском бюджете нет. Поэтому в первую очередь МКУ «Центр развития территории» решает судьбу того игрового и спортивного оборудования, на которое обратила внимание прокуратура. Но денег не хватает и на это. Так, в этом году на выделенные из бюджета 939,2 тысячи рублей будет наведён порядок в восьми дворах, где проблемными являются 56 единиц оборудования. По одному адресу, на улице Петра Смородина, 2, работы уже завершены: подрядчик заменил ограждение спортплощадки, демонтировал аварийное оборудование, отремонтировал малые архитектурные формы. На реагирование на акты прокуратуры нужны ещё 2,2 млн рублей, но средств на это нет.

На такие же работы не хватает средств у управления главного смотрителя, на балансе которого находится 14 объектов городского благоустройства, — львиная доля выделенного на их содержание миллиона рублей потрачена на обновление сквера на площади Клименкова, построенного, между прочим, лишь два года назад.

Не хватает финансирования и МАУ «Спортивный город», в ведении которого находится 90 спортивных площадок. Его директор Дмитрий Дубровский пожаловался на вандализм. В пример он привёл стадион в «Европейском», где регулярно ломают сидения трибуны и 3D-забор футбольной площадки. Дубровский даже попросил присутствовавшего на заседании вице-мэра, председателя департамента градостроительства и архитектуры Светлану Сурмий при проектировании спортплощадок отказаться от 3D-заборов и сварных оград в пользу ограждений из отлично себя зарекомендовавших плетёных металлических тросов. Также директор «Спортивного города» пожаловался на качество резиновых и полимерных покрытий спортплощадок, которое дорого в восстановлении.

Дмитрий Дубровский обратил внимание на невостребованность хоккейных коробок. Их ещё достаточно в Липецке, но лёд на них во время тёплых зим не держится. Некоторые такие площадки мэрия убрала по требованиям энергетиков, так как они находились в охранной зоне сетей, некоторые демонтированы по требованиям прокуратуры как травмоопасные. По мнению директора «Спортивного города», все дворовые хоккейные коробки нужно переформатировать во что-то новое — в округе спикера горсовета Евгении Фрай, например, на месте такого объекта обустроили всепогодную детскую площадку.

А ещё, как верно заметил первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев, в неухоженности детских и спортивных площадок зачастую виноваты некоторые управляющие компании, откровенно саботирующие их уборку и содержание.

В итоге депутаты рекомендовали мэрии ускорить работу по установлению балансодержателей детского и спортивного оборудования с целью приведения площадок в нормативное состояние.
ЖКХ
благоустройство
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Sергий
20 минут назад
И, что нового мы узнали из этой статьи ? Ничего. УК не убирают дворовые территории - факт, дети перестали играть в хоккей - сидят в компах, а жаль и все остальное нам известно. Странно, что для депутатов это стало новостью, они что-то предлагают?
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Коренной житель
30 минут назад
Почему нет денег на содержание города? Мы ведь не убыточный регион, где заплаченные налоги? Как тратятся эти деньги, кто ответственный, кто-то ответил за дыру в бюджете?
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Липецк
40 минут назад
Совсем фляга тякёт у некоторых , даже у детей готовы отбирать , позорище
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Горожанка
43 минуты назад
Подскажите, пожалуйста, кто отвечает за содержание спортивной площадки во дворе? Искусственное покрытие почти полностью порвано.
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Антон
20 минут назад
Управляющие компании ответственна за все в ваших дворах
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Анатолий
46 минут назад
Какие миллионы там нужны? Там нужен только металл, сварщики и маляры, и за одно лето можно всё сделать.
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Animal planet.
15 минут назад
Ну что ты как маленький,нужны миллионы, нужны.
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