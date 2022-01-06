Мужчина выпал с третьего этажа

Он остался жив.

Накануне вечером из многоэтажки на улице Терешковой с балкона третьего этажа упал 48-летний мужчина. Его госпитализировали.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по данному факту в отделе полиции № 8 Липецка в настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.



По словам очевидцев, мужчина рассказал, что его кто-то закрыл на балконе и он таким образом решили выйти из дома.