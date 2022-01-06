Происшествия
сегодня, 10:37
Мужчина выпал с третьего этажа
11 2058
Он остался жив.
Накануне вечером из многоэтажки на улице Терешковой с балкона третьего этажа упал 48-летний мужчина. Его госпитализировали.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по данному факту в отделе полиции № 8 Липецка в настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.
По словам очевидцев, мужчина рассказал, что его кто-то закрыл на балконе и он таким образом решили выйти из дома.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по данному факту в отделе полиции № 8 Липецка в настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.
По словам очевидцев, мужчина рассказал, что его кто-то закрыл на балконе и он таким образом решили выйти из дома.
11 2058
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