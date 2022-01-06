Происшествия

сегодня, 10:37

Мужчина выпал с третьего этажа

11 2058
#падение с высоты
6
Мужчина выпал с третьего этажа

Он остался жив.

Накануне вечером из многоэтажки на улице Терешковой с балкона третьего этажа упал 48-летний мужчина. Его госпитализировали.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по данному факту в отделе полиции № 8 Липецка в настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

По словам очевидцев, мужчина рассказал, что его кто-то закрыл на балконе и он таким образом решили выйти из дома.
11 2058
#падение с высоты
6

Комментарии (11)

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Внушаемый

14 минут назад
Юг, Предлагаю ул.Терешковой и Космонавтов переименовать во что нибудь Приземленное!
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Новогодние чудеса

19 минут назад
"Кто-то" закрыл на балконе?! Он не знает, кто у него в квартире был? Барабашка мож закрыл, или ДедМороз? Пришлось падать, иначе замёрз бы..
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Таксисточка анжелика

34 минуты назад
Все таки дьякона сожительница выкинула из окна,когда то давно резала,а теперь выкинула
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анониму

40 минут назад
АНОНИМ, лучше читай Букварь ! Стыдоба- столько ошибок - в трех предложениях !
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Animal planet.

44 минуты назад
АНОНИМ, писать капсом,это стрёмно. Да ты ещё и неграмотный,а туда же,да и написал чушь.
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АНОНИМ

55 минут назад
Юг, - Я - ОПЕРАЦИЯ - СЕВЕР .ПРИЕМ . КАК МЕНЯ СЛЫШИШ. А НА ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ , ПОД САМИМ НОСОМ У ПОЛИЦИИ , ПРОКУРАТУРУ , СУДА , ВЧЕРА Я ЧИТАЛ , КТОТО ЗА КЕМ ТО ГОНЯЛСЯ С ТОПОРОМ , ТО ЕЩЕ ЧТО НИБУДЬ , ТО , ИНОГДА - ПОДПОЛЬЩИКИ , - ПОДПОЛЬНО ИЗГОТОВЛЯЮТ ... ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЙ КОНЬЯК - 5 ЗВЕЗД . ХА .
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мама, дорогая

55 минут назад
valerafromsplus, яблочко от яблоньки недалеко падает ?!
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АНОНИМ

сегодня, 11:03
КАК ТО Я В ИНТЕРНЕТЕ НЕДАВНО ЧИТАЛ : ЛЮДИ (ТОЛЬКО НИ ...ИСКРЕННЕ !), А , - С ПРЕЗРЕНИЕМ Я БЫ СКАЗАЛ - СТАЛИ НЕНАВИДЕТЬ ДРУГ-ДРУГА ! ПРИ СССР СОЦИАЛИЗМЕ ДО 1991 Г. ТАКОГО В РОССИИ ОСОБО - НЕ БЫЛО , КАК СЕЙЧАС ТОВАРИЩИ СОЦИОЛОГИ И ТОВ. ПУТИН С ДЕПУТАТАМИ .
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valerafromsplus

сегодня, 10:59
Юг, яблонько от яблоньки далеко не падает)))
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Юг

сегодня, 10:45
Эти улицы что, космонавтов готовят ? Ул. Терешковой, ул. Космонавтов постоянно в сводке полетов.
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