На улицах Дикого и Карьера отключат холодную воду

23 сентября «РВК-Липецк» будет ремонтировать сети водоснабжения по адресам: улица Володарского, 35, улица Студеновская, 65 — без холодной воды останутся улицы Дикого и Карьера. Кроме того, воду отключат в нескольких домах на улицах Гагарина и Московской, сообщили в компании.





С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах и зданиях №№ 25, 27 по улице Гагарина, № 1а в переулке Вишневом, №№ 49, 51, 53, 57, 63, 65, 67, 69, 69а, 73, 75а по улице Студеновской, №№ 54, 63, 65, 67, 67а, 69, 71а по улице Елецкой, №№ 6, 6б, 6в, 6б стр. 1, 8, 8в, 10, 10 стр. 4 по улице Московской, №№1, 1б, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13б, 13в, 13д по проезду Поперечному, в частном секторе улиц Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, Елецкой, переулков Верещагина, Даргомыжского, Вишневого, Фруктового.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.23 сентября плановые ремонтные работы на своих сетях проведут энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 3 по улице Желябова, №№ 8, 10, 12, 12а, 12б, 16 по улице Интернациональной, №№ 2, 5, 7, 7а, 9, 28 по улице Ленина, № 34 по улице Плеханова.С 12:00 до 17:00 не будет света в домах № 29 по улице Байкальской, № 44 по улице Владимирской, №№ 18, 21 по улице Майской, №№ 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124 по улице Морской, № 20 по улице Речной, №№ 5, 19а, 20 по улице Санаторной, №№ 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1 по улице Таежной, №№ 24а, 31, 44 по улице Тепличной, №№ 2, 26 по улице Уступной, обесточат улицы Асфальтную, Владивостокскую, Краснодарскую, Пензенскую, Пришкольную, Южную, поселок Новая жизнь.