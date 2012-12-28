Общество
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сегодня, 17:04
На улицах Дикого и Карьера отключат холодную воду
23 сентября «РВК-Липецк» будет ремонтировать сети водоснабжения по адресам: улица Володарского, 35, улица Студеновская, 65 — без холодной воды останутся улицы Дикого и Карьера. Кроме того, воду отключат в нескольких домах на улицах Гагарина и Московской, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
23 сентября плановые ремонтные работы на своих сетях проведут энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 3 по улице Желябова, №№ 8, 10, 12, 12а, 12б, 16 по улице Интернациональной, №№ 2, 5, 7, 7а, 9, 28 по улице Ленина, № 34 по улице Плеханова.
С 12:00 до 17:00 не будет света в домах № 29 по улице Байкальской, № 44 по улице Владимирской, №№ 18, 21 по улице Майской, №№ 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124 по улице Морской, № 20 по улице Речной, №№ 5, 19а, 20 по улице Санаторной, №№ 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1 по улице Таежной, №№ 24а, 31, 44 по улице Тепличной, №№ 2, 26 по улице Уступной, обесточат улицы Асфальтную, Владивостокскую, Краснодарскую, Пензенскую, Пришкольную, Южную, поселок Новая жизнь.
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