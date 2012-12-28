Происшествия
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сегодня, 13:21
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Попавшего в ДТП мотоциклиста готовят к операции
У него сочетанная травма.
«У пострадавшего перелом бедра, сотрясение мозга и сочетанная травма. Мужчина лежит в отделении травматологии, готовится к операции. Будут делать остеосинтез бедра», — рассказали GOROD48 в региональном Минздраве.
Напомним, мотоциклист врезался в автомобиль «Киа», за рулем которого находилась 38-летняя женщина. В момент аварии женщина поворачивала с улицы Баумана на улицу Ушинского, мотоциклист двигался по Баумана в сторону центра города.
Удар мотоцикла пришелся в заднюю дверь автомобиля. По словам очевидцев, в салоне «Киа» находились двое маленьких детей, девочки около двух и восьми лет. Дети серьезно не пострадали. У младшей небольшая царапина от осколка стекла на лбу.
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