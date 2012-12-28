43-летняя женщина затаила обиду на сожителя и подожгла съемную квартиру

Она надеялась, что ответственность ляжет на мужчину — квартиру снимал он.

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43-летняя жительница Белгородской области задержана в Липецке за поджог съемной квартиры из мести бывшему сожителю. 42-летней хозяйке квартиры был причинен ущерб в 700 000 рублей, женщина обратилась в отдел полиции №8 ещё в прошлом году.«По данным следствия, в августе 2024 года подозреваемая жила в съёмной квартире вместе с сожителем. После того, как пара поссорилась, женщина, затаив обиду, решила отомстить мужчине. Она совершила поджог, рассчитывая, что ответственность за причинённый ущерб ляжет на бывшего сожителя, на чье имя был оформлен договор аренды», — сообщает областное управление МВД.Женщина признала вину, сейчас она под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».