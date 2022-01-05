Происшествия
сегодня, 10:29
Полицейский погиб за рулем «Тойоты»
Автомобильная авария произошла в канун Нового года. Возбуждено уголовное дело.
Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»: 31 декабря в автомобильной аварии сотрудник полиции получил несовместимые с жизнью травмы.
По данным следствия, 31 декабря в 10:30 в Чаплыгинском районе на пятом километре дороги «город Чаплыгин – поселок Лев Толстой» произошло ДТП с участием трёх автомобилей. 20-летний водитель «ВАЗ - 21093», не выдержав дистанцию, столкнулся с впереди идущей «ГАЗелью», которая, вылетев на полосу встречного движения, столкнулась с «Тойотой» под управлением оперативного дежурного МО МВД России «Данковский». От полученных травм 35-летний майор полиции умер на месте происшествия. Двое пассажиров виновника ДТП мужчины 34-х и 22-х лет получили телесные повреждения. Они были госпитализированы в больницу и после оказания медицинской помощи отпущены домой.
Уже произведен осмотр места происшествия, установлены и допрошены свидетели и очевидцы, назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
По данным следствия, 31 декабря в 10:30 в Чаплыгинском районе на пятом километре дороги «город Чаплыгин – поселок Лев Толстой» произошло ДТП с участием трёх автомобилей. 20-летний водитель «ВАЗ - 21093», не выдержав дистанцию, столкнулся с впереди идущей «ГАЗелью», которая, вылетев на полосу встречного движения, столкнулась с «Тойотой» под управлением оперативного дежурного МО МВД России «Данковский». От полученных травм 35-летний майор полиции умер на месте происшествия. Двое пассажиров виновника ДТП мужчины 34-х и 22-х лет получили телесные повреждения. Они были госпитализированы в больницу и после оказания медицинской помощи отпущены домой.
Уже произведен осмотр места происшествия, установлены и допрошены свидетели и очевидцы, назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
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