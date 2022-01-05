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Полицейский погиб за рулем «Тойоты»

5 2023
#авария #ДТП
Полицейский погиб за рулем «Тойоты»

Автомобильная авария произошла в канун Нового года. Возбуждено уголовное дело.

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»: 31 декабря в автомобильной аварии сотрудник полиции получил несовместимые с жизнью травмы.

По данным следствия, 31 декабря в 10:30 в Чаплыгинском районе на пятом километре дороги «город Чаплыгин – поселок Лев Толстой» произошло  ДТП с участием трёх автомобилей. 20-летний водитель «ВАЗ - 21093», не выдержав дистанцию, столкнулся с впереди идущей «ГАЗелью», которая, вылетев на полосу встречного движения, столкнулась с «Тойотой» под управлением оперативного дежурного МО МВД России «Данковский». От полученных травм 35-летний майор полиции умер на месте происшествия. Двое пассажиров виновника ДТП мужчины 34-х и 22-х лет получили телесные повреждения. Они были госпитализированы в больницу и после оказания медицинской помощи отпущены домой.

Уже произведен осмотр места происшествия, установлены и допрошены свидетели и очевидцы, назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

5 2023
#авария #ДТП

Комментарии (5)

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Липчанин

8 минут назад
35 лет и майор, так что не чему удивляться 40 летним генералам на майбахе. А так человек погиб, очень жаль
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Фин

11 минут назад
Царствие небесное жене соболезную
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вова

11 минут назад
Гость, да не умничай, за водителя всё списали бы на гололёд! А за мента действительно могут нагрузить по полной.
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Гость

29 минут назад
Васятка,прежде всего не мент а водитель участник движения и не он догнал газель а другой васятка,грузись дальше пиши "умные "комментарии васятка
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Васятка

48 минут назад
За мента нагрузят по полной.
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