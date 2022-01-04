Происшествия

49 минут назад

Минувшей ночью на Опытной станции мужчину били топором по голове

8 1243
#Нападение #покушение на убийство
3
Минувшей ночью на Опытной станции мужчину били топором по голове

Пострадавший сумел убежать от преследователей и уже прооперирован.

На 33-хлетнего жителя Липецка сегодня ночью в районе Опытной станции напали неизвестные с предметом похожим на топор.

На нашим сведениям пострадавший сумел убежать от своих преследователей, но получил несколько ударов в том числе по голове.

Мужчина, оставляя за собой кровавый след, сумел добраться до своих соседей на улице Пришвина и попросил их вызвать полицию и скорую. Прибывшие медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму и отвезли пациента в Липецкую областную клиническую больницу, где его срочно прооперировали в отделении нейрохирургии. Сейчас жизни липчанина ничего не угрожает.

В пресс-службе УМВД РФ сообщили, что отдел полиции №4 проводит проверку по факту причинения липчанину телесных повреждений.

Фото wallhere.com

8 1243
#Нападение #покушение на убийство
3

Комментарии (8)

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Ольга

3 минуты назад
А в некоторые населенные пункты, такие как Черниговка, Казино вообще отменили автобусы..даже одного в день нет! Это как?!
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Для Павла

5 минут назад
Каждый курит по зарплате.
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Коммунист

6 минут назад
В лихих 90-х было безопасней
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Павел

10 минут назад
Вчера не могли с ост ул.Доватора уехать на Опытную автобуса №323 не было с ЛТЗ на 23:12 уже 3 тий раз такое раньше нареканий не было к маршруту всегда рейсы выполнялись сейчас тариф подняли а рейсы стали не выполнять по расписанию то есть уехал с ЛТЗ 22:37 и больше ничего не было так как рейс на 23:12 идет следующий и больше в расписании ничего нет из 323-тих у такси был высоченный спрос представляете люди мы шли с Доватора на Опытную пешком.
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да

10 минут назад
Не хотел прививаться походу
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Жесть

13 минут назад
Фильм "Спайсбойз" напомнило
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А я вам говорила

34 минуты назад
Ночью по таким районам ходить это как в русская рулетка играть с револьвером с полной обоймой
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