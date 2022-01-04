Минувшей ночью на Опытной станции мужчину били топором по голове

Пострадавший сумел убежать от преследователей и уже прооперирован.

На 33-хлетнего жителя Липецка сегодня ночью в районе Опытной станции напали неизвестные с предметом похожим на топор.

На нашим сведениям пострадавший сумел убежать от своих преследователей, но получил несколько ударов в том числе по голове.

Мужчина, оставляя за собой кровавый след, сумел добраться до своих соседей на улице Пришвина и попросил их вызвать полицию и скорую. Прибывшие медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму и отвезли пациента в Липецкую областную клиническую больницу, где его срочно прооперировали в отделении нейрохирургии. Сейчас жизни липчанина ничего не угрожает.

В пресс-службе УМВД РФ сообщили, что отдел полиции №4 проводит проверку по факту причинения липчанину телесных повреждений.



Фото wallhere.com

