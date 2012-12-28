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Происшествия
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сегодня, 20:35
На Соколе мотоциклист столкнулся с легковушкой
26-летний водитель мотоцикла госпитализирован.
Удар мотоцикла пришелся в заднюю дверь. По словам очевидцев, в салоне находились двое маленьких детей, девочки около двух и восьми лет. Дети серьезно не пострадали. У младшей небольшая царапина от осколка стекла на лбу.
Водитель мотоцикла госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются.
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