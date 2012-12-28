На Соколе мотоциклист столкнулся с легковушкой

26-летний водитель мотоцикла госпитализирован.

Сегодня вечером в Липецке на Заводской площади 26-летний мотоциклист врезался в автомобиль «Киа», за рулем которого находилась 38-летняя женщина. В момент аварии женщина поворачивала с улицы Баумана на улицу Ушинского, мотоциклист двигался по Баумана в сторону центра города.Удар мотоцикла пришелся в заднюю дверь. По словам очевидцев, в салоне находились двое маленьких детей, девочки около двух и восьми лет. Дети серьезно не пострадали. У младшей небольшая царапина от осколка стекла на лбу.Водитель мотоцикла госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются.