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На Соколе мотоциклист столкнулся с легковушкой
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сегодня, 20:35

На Соколе мотоциклист столкнулся с легковушкой

26-летний водитель мотоцикла госпитализирован.

Сегодня вечером в Липецке на Заводской площади 26-летний мотоциклист врезался в автомобиль «Киа», за рулем которого находилась 38-летняя женщина. В момент аварии женщина поворачивала с улицы Баумана на улицу Ушинского, мотоциклист двигался по Баумана в сторону центра города.

Удар мотоцикла пришелся в заднюю дверь. По словам очевидцев, в салоне находились двое маленьких детей, девочки около двух и восьми лет. Дети серьезно не пострадали. У младшей небольшая царапина от осколка стекла на лбу.

Водитель мотоцикла госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются.
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