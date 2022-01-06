«Машину разорвало вклочья»

Участники ДТП остались живы.

Накануне, примерно в 20.45, на 32-м километре трассы «Липецк-Грязи-Песковатка» столкнулись «ВАЗ 2114» и «Шкода». Очевидцы выложили жуткие фотографии аварии в Сеть. Отечественный автомобиль остался без крыши. Можно назвать чудом, что в таком ДТП все его участники выжили.— Жесткое ДТП, ВАЗ-2114 вклочья, — прокомментировали очевидцы.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГИБДД России по Липецкой области, по предварительным данным, водитель «ВАЗ 2114» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Шкода».В результате ДТП пострадали 25-летний водитель «ВАЗ 2114» и его 31-летний пассажир, а также 32-летняя пассажирка «Шкоды». Водителя госпитализировали, а пассажиров, после оказания медицинской помощи, отпустили по домам.