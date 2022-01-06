Происшествия

23 минуты назад

«Машину разорвало вклочья»

1 892
#ДТП
«Машину разорвало вклочья»

Участники ДТП остались живы.

Накануне, примерно в 20.45, на 32-м километре трассы «Липецк-Грязи-Песковатка» столкнулись «ВАЗ 2114» и «Шкода». Очевидцы выложили жуткие фотографии аварии в Сеть. Отечественный автомобиль остался без крыши. Можно назвать чудом, что в таком ДТП все его участники выжили.

— Жесткое ДТП, ВАЗ-2114 вклочья, — прокомментировали очевидцы.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГИБДД России по Липецкой области, по предварительным данным, водитель «ВАЗ 2114» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Шкода».

В результате ДТП пострадали 25-летний водитель «ВАЗ 2114» и его 31-летний пассажир, а также 32-летняя пассажирка «Шкоды». Водителя госпитализировали, а пассажиров, после оказания медицинской помощи, отпустили по домам.

Фото: https://vk.com/podslushano_gryazi
img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
1 892
#ДТП

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Житель

9 минут назад
Постоянная изморозь на этой трассе - ветра + несвоевременная обработка и все бьются.. Не понимаю что сложного расширить дорогу до 4-6 полос в направлении Грязи, Воронежа, Ельца и Тамбова
ответить

Еще в рубрике

Автоинспекторы ищут свидетелей тройного ДТП
#авария #ДТП
4
Автоинспекторы ищут свидетелей тройного ДТП

вчера, 16:43

Происшествия
«Водитель высаживает пассажиров и подвергает жизнь людей опасности»
#нарушение ПДД
31
«Водитель высаживает пассажиров и подвергает жизнь людей опасности»

вчера, 15:54

Происшествия
Под окнами общежития нашли труп мужчины
#падение с высоты #труп
41
Под окнами общежития нашли труп мужчины

вчера, 15:43

Происшествия
Убившая в аффекте мужа женщина на Новый год зарезала соседа и пошла домой
#убийство
24
Убившая в аффекте мужа женщина на Новый год зарезала соседа и пошла домой

вчера, 15:00

Происшествия
Липецкий дальнобойщик пропал в Сибири
#пропавшие без вести
14
Липецкий дальнобойщик пропал в Сибири

вчера, 12:09

Происшествия
Беспечность стала причиной трех пожаров
#пожар #огонь
4
Беспечность стала причиной трех пожаров

вчера, 11:54

Происшествия