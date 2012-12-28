На НЛМК работает лучший бульдозерист страны

Машинист бульдозера автотранспортного управления НЛМК Михаил Сашнин победил во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии». В финале он обошел 11 соперников из разных регионов страны.





Финал состоял из двух этапов — теоретического и практического. Участникам предстояло продемонстрировать ювелирную точность управления тяжёлой техникой. Например, подъехать задним ходом к мишени и рыхлителем бульдозера попасть точно в её центр, или забить в баскетбольную корзину мячи. А самым сложным и зрелищным стало упражнение с куриным яйцом в пластиковой рюмке. Зубом рыхлителя нужно было надломить скорлупу, не раздавив его. Михаил Сашнин стал одним из трёх участников, справившихся с этим заданием.— Впервые на бульдозер я сел на НЛМК. Это было восемь лет назад. За эти годы не просто освоил тяжелую технику — стал с ней единым целым. Достичь мастерства помогли опытные наставники, участие в конкурсах профмастерства и желание развиваться. На всероссийские соревнования поехал хорошо подготовленным и заряженным на победу, поэтому показать результат мне не помешали ни проливной дождь, ни высокая конкуренция. Горд носить звание лучшего профессионала страны. Это почётно и ответственно — буду держать планку, — поделился Михаил Сашнин.Лучший бульдозерист России Михаил Сашнин работает на НЛМК с 2018 года. Он постоянный участник конкурсов профессионального мастерства разного уровня. В прошлом году Михаил стал призёром Международного чемпионата операторов бульдозеров и победителем корпоративного конкурса «Лучший по профессии».Конкурсы профессионального мастерства помогают сотрудникам НЛМК обмениваться опытом и получать новые знания. Ежегодно в них участвуют более тысячи человек. Победители корпоративных соревнований принимают участие в региональных и федеральных этапах профессиональных конкурсов, где также подтверждают своё мастерство. В 2026 году в компании проведут 57 корпоративных соревнований по разным профессиям.