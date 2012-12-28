«Ранний тюльпан» обошёлся пенсионерке в 1 миллион 270 тысяч рублей

Сотрудники воронежского уголовного розыска задержали в Липецке 19-летнюю девушку, подозреваемую в пособничестве телефонным аферистам. Девушка забрала у жительницы Верхнемамонского района Воронежской области 1 270 000 рублей.

Как сообщает ОМВД России по Верхнемамонскому району, 79-летней женщине позвонили якобы сотрудники ФСБ. Они заявили, что пенсионерка «спонсирует терроризм», и предложили проверить её сбережения. Испугавшись уголовного преследования, женщина согласилась выполнить указания звонивших. Она завернула наличные в пакет и передала их приехавшей курьерше.Чтобы получить деньги, девушка назвала пароль: «Ранний тюльпан». В общей сложности пенсионерка лишилась 1,27 миллиона рублей. Лишь позднее она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в правоохранительные органы.Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. На время следствия девушка помещена под домашний арест.