32-летнего липчанина подозревают в обслуживании терминалов пропуска трафика мошеннических кол-центров
Происшествия
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сегодня, 15:29
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«Ранний тюльпан» обошёлся пенсионерке в 1 миллион 270 тысяч рублей
Сотрудники воронежского уголовного розыска задержали в Липецке 19-летнюю девушку, подозреваемую в пособничестве телефонным аферистам. Девушка забрала у жительницы Верхнемамонского района Воронежской области 1 270 000 рублей.
Чтобы получить деньги, девушка назвала пароль: «Ранний тюльпан». В общей сложности пенсионерка лишилась 1,27 миллиона рублей. Лишь позднее она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в правоохранительные органы.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. На время следствия девушка помещена под домашний арест.
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