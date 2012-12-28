32-летнего липчанина подозревают в обслуживании терминалов пропуска трафика мошеннических кол-центров
Общество
661
сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: день без автомобиля, рынок труда начал проседать
Нас ждёт много интересного, в частности – диалоги гениев.
Бабье лето в Липецке пока ещё держится, но, похоже, уже идёт на спад. Днём пока ещё высокая температура от +21 до +23 градусов, но начнёт прорезаться и дождик – пока кратковременный.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
– ул. Гагарина, 25, 27;
– ул. Стаханова, 8, 10, 11, 12, 14, 16.
В частном секторе расстанутся с удобствами жители улиц Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, О. Кошевого, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, переулков лесного 1-го, Лесного 2-го, Линейного, Моторного, Моторного 2-го, Садового, Садового 2-го, Спортивного, Театрального, Театрального 2-го, проезда Ильича.
Отключение света
С 8:00 до 17:00 выключат электричество:
– ул. Опытная, 11а, 15, 21.
– ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;
– ул. Паровозная, 11а;
– ул. Поселковая, 2а, 4, 30в, 33, 47а;
– ул. Рудничная, 17, 21, 25;
– ул. Ударников, 49, 53, 56, 61, 90, 90/1, 90/2, 94, 95, 96.
Пробки
Успевать повсюду и вовремя возможно при двух условиях – наличия бензина и ровной спокойной дороги. Не угодить в заторы помогут «Яндекс-карты», если перед поездкой не забыть сверить маршрут.
Бензин
Квест по поиску бензина тоже лучше выполнять с электронными приложениями, правда система с gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку, но зато предупредит о ситуации с топливом в округах области на АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».
По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
День без авто
Если бензина найти не удалось, то можете праздновать, ведь сегодня отмечают всемирный день без автомобиля (англ. World Carfree Day), в этот день принято ходить пешком или пересаживаться на экологический транспорт – например, на велосипед.
А ещё сегодня международный день защиты слонов.
Тигры
В 11:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) состоится занятие «Зачем тигру полоски?» (0+)
В рамках проекта «Библионяня», рекомендовано для малышей 3 – 5 лет. На занятии ребята познакомятся с доброй сказкой Марины Кремер «Зачем тигрёнку полоски?» — историей о маленьком тигрёнке, который учится принимать себя таким, какой он есть. Маленьких участников ждут чтение, весёлые игры и задания на внимание и координацию, а в завершение — творческий мастер-класс «Тигрёнок» в технике аппликации.
Фото vk.ru/childbook_lipetsk
Петя Семёнов
В 19:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. заводская, 9, корп. 2) «Театр Под Деревом» покажет спектакль «Петя Семёнов. Восхождение» (6+).
О начале славного пути известного путешественника-земляка П.П. Семёнова-Тян-Шанского. Узнаете, из каких крупиц складывалась личность будущего крупного деятеля. Спектакль для тех, кто любит историю и истории про людей.
Фото vk.ru/teatrpodderevom
Диалоги гениев
В 19:00 Дом музыки (ул. П. Осипенко, 18) приглашает на концерт «Шостакович и Прокофьев: диалоги гениев» (12+).
Музыка культовых композиторов, песни в исполнении солистов Лилии Пищиковой, татьяны Абдуллиной (обе сопрано). Также выступят Сергей Терехов (фортепиано), Александр Попков (скрипка), Эльвира Фатишова и Алексей Петрушкин (виолончель), Сергей Тюленев (фагот), Дмитрий Будюкин (флейта).
Рынок труда и первых зарплат
Рынок труда в нашей стране развивается, как и всё остальное. По данным SuperJob, за год вакансий стало на 18% меньше, а резюме на 32% больше. После двух лет жесткого кадрового дефицита работодатели перешли к сдержанному найму, а темпы роста зарплат замедлились.
Трудно приходится молодым специалистам. 64% главной сложностью при поиске работы назвали отсутствие опыта, без которого работодатель не рискует предлагать должность. Стартовые зарплаты не удовлетворяют 23% молодых липчан, 20% отметили малое количество вакансий, 6% заявили о высокой конкуренции на рынке труда.
Лишь у 9% молодежи не возникло трудностей при поиске первой работы.
Дорогие липчане! Работа, поиск бензина, гордость за результаты выборов – забот и новостей невпроворот. Всю самую свежую и актуальную информацию о жизни региона вы всегда можете найти на GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7, поэтому можете быть уверенными, что не пропустите ничего, что коснётся лично вас. До встречи на главных электронных страницах Липецка!
4
0
2
0
2
Комментарии