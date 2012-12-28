Сегодня в Липецке: день без автомобиля, рынок труда начал проседать

Нас ждёт много интересного, в частности – диалоги гениев.

Бабье лето в Липецке пока ещё держится, но, похоже, уже идёт на спад. Днём пока ещё высокая температура от +21 до +23 градусов, но начнёт прорезаться и дождик – пока кратковременный.









– ул. Стаханова, 8, 10, 11, 12, 14, 16.





















Бензин





Квест по поиску бензина тоже лучше выполнять с электронными приложениями, правда система с gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку, но зато предупредит о ситуации с топливом в округах области на АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









Если бензина найти не удалось, то можете праздновать, ведь сегодня отмечают всемирный день без автомобиля (англ. World Carfree Day), в этот день принято ходить пешком или пересаживаться на экологический транспорт – например, на велосипед.









В рамках проекта «Библионяня», рекомендовано для малышей 3 – 5 лет. На занятии ребята познакомятся с доброй сказкой Марины Кремер «Зачем тигрёнку полоски?» — историей о маленьком тигрёнке, который учится принимать себя таким, какой он есть. Маленьких участников ждут чтение, весёлые игры и задания на внимание и координацию, а в завершение — творческий мастер-класс «Тигрёнок» в технике аппликации.

















В 19:00 Дом музыки (ул. П. Осипенко, 18) приглашает на концерт «Шостакович и Прокофьев: диалоги гениев» (12+).









Рынок труда в нашей стране развивается, как и всё остальное. По данным SuperJob, за год вакансий стало на 18% меньше, а резюме на 32% больше. После двух лет жесткого кадрового дефицита работодатели перешли к сдержанному найму, а темпы роста зарплат замедлились.







