Общество
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22 минуты назад
Стал известен претендент на пост председателя Липецкого областного суда
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рекомендовала кандидата на должность Липецкого областного суда.
Известно, что на должность председателя Липецкого областного суда по конкурсу, объявленному в «Российской газете» от 4 июня этого года, поступило заявление заместителя председателя Первого апелляционного суда общей юрисдикции в Москве Игоря Мальчикова.
Напомним, 13 июля состоялась почетная отставка председателя Липецкого областного суда Александра Карташова. Высшая квалификационная коллегия судей ещё в мае удовлетворила заявление 69-летнего Александра Карташова о прекращении полномочий. Областной суд Карташов возглавил в ноябре 2021 года.
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