Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
50-летний мужчина упал в Каменный лог, а 28-летняя женщина свалилась в траншею
Происшествия
Упавший в Каменный лог мужчина введён в искусственную кому
Происшествия
Липецкому врачу грозит срок за служебный подлог и превышение полномочий
Происшествия
За гибель 15-летней девочки в ДТП ответит отец подростка-водителя
Происшествия
На Соколе мотоциклист столкнулся с легковушкой
Происшествия
Улица Механизаторов закрывается для движения до 30 сентября
Общество
Липецкая вечЁрка: результаты выборов, погибший в пруду и улица Механизаторов закрыта
Общество
Сегодня в Липецке: день без автомобиля, рынок труда начал проседать
Общество
«Приора» врезалась в столб: пострадала молодая пара
Происшествия
Дело о краже в ПВЗ кошелька с деньгами направлено в суд
Происшествия
Читать все
Полицейские ищут снёсшего ограждение кафе водителя
Происшествия
Сегодня в Липецке: день без автомобиля, рынок труда начал проседать
Общество
Молодёжный министр вышла из декретного отпуска
Общество
«Приора» врезалась в столб: пострадала молодая пара
Происшествия
«Хотел отомстить»: полицейские раскрыли уличный грабёж
Происшествия
25-летняя данковчанка хотела заработать на криптовалюте и отправила деньги мошенникам
Происшествия
Стал известен претендент на пост председателя Липецкого областного суда
Общество
Дело о «крышевании» полицейским наркодилера поступило в областной суд
Происшествия
Над областью перехвачены беспилотники
Происшествия
43-летняя женщина затаила обиду на сожителя и подожгла съемную квартиру
Происшествия
Читать все
Общество
103
22 минуты назад

Стал известен претендент на пост председателя Липецкого областного суда

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рекомендовала кандидата на должность Липецкого областного суда.

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рекомендовала кандидатов на должность судьи Верховного суда России, Верховных судов Карачаево-Черкесской республики, Дагестана и Удмуртии, а также глав областных судов Калининградской, Самарской, Сахалинской, Липецкой, Нижегородской, Омской областей. Об этом сообщают «РИА Новости».

Известно, что на должность председателя Липецкого областного суда по конкурсу, объявленному в «Российской газете» от 4 июня этого года, поступило заявление заместителя председателя Первого апелляционного суда общей юрисдикции в Москве Игоря Мальчикова.

Напомним, 13 июля состоялась почетная отставка председателя Липецкого областного суда Александра Карташова. Высшая квалификационная коллегия судей ещё в мае удовлетворила заявление 69-летнего Александра Карташова о прекращении полномочий. Областной суд Карташов возглавил в ноябре 2021 года.
Липецкий областной суд
Игорь Мальчиков
Александр Карташов
29
0
11
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить