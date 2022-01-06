Происшествия

54 минуты назад

Мужчина ударил топором незваного гостя

3 929
#топор #следственный комитет #покушение на убийство
Мужчина ударил топором незваного гостя

Следователем решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По данным следствия, ночью 2 января 2022 года пьяный 66-летний житель села Доброе недовольный тем, что к нему пришел без приглашения 20-летний сосед, да к тому же еще и уснул на хозяйском диване, взял топор и ударил его по шее. Потерпевший сумел уйти из негостеприимного дома и обратился за помощью. Его госпитализировали.

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 66-летнего жителя села Доброе, подозреваемого в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

— В ходе расследования уголовного дела вину в совершении особо тяжкого преступления фигурант признал, пояснив следователю, что мотивом преступления стали давние неприязненные отношения с потерпевшим, который был судим за причинение тяжкого вреда его здоровью, — сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся следственные действия и судебные экспертизы с целью сбора доказательственной базы. Следователем решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
3 929
#топор #следственный комитет #покушение на убийство

Комментарии (3)

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Житель

18 минут назад
Кто сидел на моем стуле!
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Ну и что

26 минут назад
Тут непонятного?пришел без приглашения и до этого напортачил!итог,получил по заслугам!
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лесоруб

30 минут назад
Не званный гость хуже татарина
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