Мужчина ударил топором незваного гостя

Следователем решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По данным следствия, ночью 2 января 2022 года пьяный 66-летний житель села Доброе недовольный тем, что к нему пришел без приглашения 20-летний сосед, да к тому же еще и уснул на хозяйском диване, взял топор и ударил его по шее. Потерпевший сумел уйти из негостеприимного дома и обратился за помощью. Его госпитализировали.



Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 66-летнего жителя села Доброе, подозреваемого в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).



— В ходе расследования уголовного дела вину в совершении особо тяжкого преступления фигурант признал, пояснив следователю, что мотивом преступления стали давние неприязненные отношения с потерпевшим, который был судим за причинение тяжкого вреда его здоровью, — сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся следственные действия и судебные экспертизы с целью сбора доказательственной базы. Следователем решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.