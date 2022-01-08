94-летний мужчина погиб в пожаре

Огонь охватил частный дом.

Утром 7 января в селе Телепнево Данковского района произошел пожар. Там вспыхнул частный кирпичный старый дом на улице Широкой.



Пламя охватило помещение в 50 квадратных метров. В огне погиб 94-летний мужчина. По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание и горение проводки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области





