Происшествия

29 минут назад

94-летний мужчина погиб в пожаре

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#огонь #пожар
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94-летний мужчина погиб в пожаре

Огонь охватил частный дом.

Утром 7 января в селе Телепнево Данковского района произошел пожар. Там вспыхнул частный кирпичный старый дом на улице Широкой.

Пламя охватило помещение в 50 квадратных метров. В огне погиб 94-летний мужчина. По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание и горение проводки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области


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#огонь #пожар
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Комментарии (1)

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Лена

3 минуты назад
Странно, а может убили пкнсионера, ограбили , а потом дом подожгли?
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