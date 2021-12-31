Происшествия

сегодня, 12:22

Два человека погибли в предновогодних авариях

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#авария #ДТП
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В Данковском районе перевернулась «Лада Гранта», а в Елецком районе произошло тройное ДТП.

31 декабря на дорогах Липецкой области произошли две аварии со смертельным исходом.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в Данковском районе на дороге Воскресенское-Данков съехал в кювет и перевернулся автомобиль «Лада-Гранта». 67-летний водитель автомобиля погиб.

Серьезная авария произошла на 256 километре трассы Орел-Тамбов в Елецком районе у села Большие Извалы. По предварительным данным, автомобиль «Лада Калина», двигавшийся со стороны Липецка, столкнулся с минивэном «Соболь», который двигался во встречном направлении. От удара «Ладу» отбросило на автомобиль «Хендай». 

В аварии погибла 86-летняя пассажирка «Хендая, еще два пассажира этой машины - женщина и ребенок, госпитализированы. В больницу также доставлены водитель «Лады», его личность уточняется,  66-летний водитель «Соболя» и его 65--летний пассажир. 

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#авария #ДТП
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Комментарии (5)

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кит

17 минут назад
У меня ваз-2104,в смысле привод задний на авто!
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кит

22 минуты назад
Поехал в магазин,поворот! Скорость 60!Притормаживаю-колеса юзом,а скорость не убавляется!Еще и машину разворачивать на тормозах начинает!Отпустил тормоза,машина выровнялась!Опять тормоза и опять разворачивает!Отпустил-машина выровнилась!А уже поворачивать! Опять затормозил и нормально!Скорость упала,повернул! Но вокруг не было машин и пешеходов!И у меня большой опыт вождения!36 лет!
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Культурный

38 минут назад
Не надо колотить понты на зимней дороге.Все аварии с участием ТАЗокорытных.
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Смотрящий

41 минуту назад
Кому то не свезло в Новый год!
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В Новом году

51 минуту назад
Липецкую область не ждет ничего хорошего.
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