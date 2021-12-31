Два человека погибли в предновогодних авариях

В Данковском районе перевернулась «Лада Гранта», а в Елецком районе произошло тройное ДТП.





31 декабря на дорогах Липецкой области произошли две аварии со смертельным исходом.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в Данковском районе на дороге Воскресенское-Данков съехал в кювет и перевернулся автомобиль «Лада-Гранта». 67-летний водитель автомобиля погиб.



Серьезная авария произошла на 256 километре трассы Орел-Тамбов в Елецком районе у села Большие Извалы. По предварительным данным, автомобиль «Лада Калина», двигавшийся со стороны Липецка, столкнулся с минивэном «Соболь», который двигался во встречном направлении. От удара «Ладу» отбросило на автомобиль «Хендай».



В аварии погибла 86-летняя пассажирка «Хендая, еще два пассажира этой машины - женщина и ребенок, госпитализированы. В больницу также доставлены водитель «Лады», его личность уточняется, 66-летний водитель «Соболя» и его 65--летний пассажир.



