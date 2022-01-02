Происшествия
19 минут назад
Мэр Ельца просит горожан не воровать игрушки с елки
2 230
Евгений Боровских направил заявление в полицию.
Елка на площади Ленина в Ельце попала в криминальные сводки. Уличная видеокамера записала, как накануне рано утром, после праздничной дискотеки, парень с девушкой сняли с елки более пяти новогодних шаров и убежали.
— Я специально поднимаю эту тему сегодня, по горячим следам, так сказать, потому что для меня, как для главы города, это важно. Мы создаём эту красоту для вас, дорогие ельчане и гости города. И, как отцу троих детей, особенно неприятно видеть, как подрастающее поколение ворует шарики или дрифтует на машине возле главной елки, — написал в Сети мэр Ельца Евгений Боровских.
Градоначальник добавил, что игрушки с новогодних елок воруют в городе уже не в первый раз. Причем делают это, по его данным, липчане.
— Несколько ребят приехали из Липецка, сняли игрушки с елки на площади Ленина и в парке 40-летия Октября. Тех хулиганов мы нашли, шары вернули на место, возбудили дело об административном правонарушении, — отметил градоначальник.
— Я специально поднимаю эту тему сегодня, по горячим следам, так сказать, потому что для меня, как для главы города, это важно. Мы создаём эту красоту для вас, дорогие ельчане и гости города. И, как отцу троих детей, особенно неприятно видеть, как подрастающее поколение ворует шарики или дрифтует на машине возле главной елки, — написал в Сети мэр Ельца Евгений Боровских.
Градоначальник добавил, что игрушки с новогодних елок воруют в городе уже не в первый раз. Причем делают это, по его данным, липчане.
— Несколько ребят приехали из Липецка, сняли игрушки с елки на площади Ленина и в парке 40-летия Октября. Тех хулиганов мы нашли, шары вернули на место, возбудили дело об административном правонарушении, — отметил градоначальник.
2 230
777
Надо же