Происшествия

19 минут назад

Мэр Ельца просит горожан не воровать игрушки с елки

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#елка #воровство #Елец
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Мэр Ельца просит горожан не воровать игрушки с елки

Евгений Боровских направил заявление в полицию.

Елка на площади Ленина в Ельце попала в криминальные сводки. Уличная видеокамера записала, как накануне рано утром, после праздничной дискотеки, парень с девушкой сняли с елки более пяти новогодних шаров и убежали.



 — Я специально поднимаю эту тему сегодня, по горячим следам, так сказать, потому что для меня, как для главы города, это важно. Мы создаём эту красоту для вас, дорогие ельчане и гости города. И, как отцу троих детей, особенно неприятно видеть, как подрастающее поколение ворует шарики или дрифтует на машине возле главной елки, — написал в Сети мэр Ельца Евгений Боровских.

Градоначальник добавил, что игрушки с новогодних елок воруют в городе уже не в первый раз. Причем делают это, по его данным, липчане.

— Несколько ребят приехали из Липецка, сняли игрушки с елки на площади Ленина и в парке 40-летия Октября. Тех хулиганов мы нашли, шары вернули на место, возбудили дело об административном правонарушении, — отметил градоначальник.
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#елка #воровство #Елец
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Комментарии (2)

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11 минут назад
Позорники,только мы к сожалению на такое способны потому что чувсвуем себя обделенными и обманутыми даже на отдыхе в Турции где мандарины на наши деньги 35 руб нет зачем мы лучше залезим на дерево но на холяву.
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Надо же

12 минут назад
несколько ребят приехал из Липецка в Елец игрушки снимать с елки,прям ОПГ какое то.
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