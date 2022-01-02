Происшествия

26 минут назад

В новогоднюю ночь в липчанина выстрелили из травматического оружия

3 500
#травматическое оружие #полиция

Конфликт произошел из-за громкой музыки.

Около трех часов ночи 1 января 2022 года в подъезде дома по улице 50 лет НЛМК в Липецке между соседями произошел конфликт. Мужчина сделал соседу замечание по поводу громко звучащей музыки. В ответ получил выстрел из травматического оружия.

— В результате 29-летнему мужчине причинены телесные повреждения. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства происшествия, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
3 500
#травматическое оружие #полиция

Комментарии (3)

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Мда

2 минуты назад
Ну как так.... делаешь замечание... делай конкретно....
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Елецкий

4 минуты назад
Ой,а у нас тоже смешной случай был в том году.Правда владелец травмата получил шилом в бок )))
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Смотрящий

15 минут назад
Какая прелесть! Сделал замечание, лови маслину ...
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