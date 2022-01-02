В новогоднюю ночь в липчанина выстрелили из травматического оружия

Конфликт произошел из-за громкой музыки.

Около трех часов ночи 1 января 2022 года в подъезде дома по улице 50 лет НЛМК в Липецке между соседями произошел конфликт. Мужчина сделал соседу замечание по поводу громко звучащей музыки. В ответ получил выстрел из травматического оружия.



— В результате 29-летнему мужчине причинены телесные повреждения. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства происшествия, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.