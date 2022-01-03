В Липецке столкнулись локомотив и иномарка

ДТП произошло на улице Московской.









Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель внедорожника не уступил преимущество движения составу. По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших.



Фото - instagram.com/liliya_shalamak Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель внедорожника не уступил преимущество движения составу. По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших.

Сегодня днём в Липецке на улице Московской в районе кольца 9-го микрорайона столкнулись автомобиль «Ниссан Жук» и локомотив.