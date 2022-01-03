Происшествия

сегодня, 15:06

В Липецке столкнулись локомотив и иномарка

11 1729
#ДТП
2
В Липецке столкнулись локомотив и иномарка

ДТП произошло на улице Московской.

Сегодня днём в Липецке на улице Московской в районе кольца 9-го микрорайона столкнулись автомобиль «Ниссан Жук» и локомотив. 

F22AB33F-AFB3-4008-831F-384FE584F2F3.jpeg

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель внедорожника не уступил преимущество движения составу. По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших.

Фото - instagram.com/liliya_shalamak

11 1729
#ДТП
2

Комментарии (11)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Саид

4 минуты назад
Прокурор, эээ брат... этот бампер стоит одной такой машине. Продадут - оплатят. Реальный ущерб на лицо. Тут по ходу и ОСАГО не поможет.
ответить

Елена

17 минут назад
И года не прошло.Прям традиция .
ответить

васька

29 минут назад
баба за рулём 100%
ответить

Гость

34 минуты назад
15.1. Водители транспортных средств могут пересекать железнодорожные пути только по железнодорожным переездам, уступая дорогу поезду (локомотиву, дрезине).
ответить

Прокурор

37 минут назад
У Локо бампер всмятку! Кто платить будет?
ответить

пешеход

50 минут назад
на ЖД переезде водитель обязан посмотреть направо и налево, и убедиться что его пропускают .
ответить

-

58 минут назад
Баба ?
ответить

Кот

59 минут назад
Наверное светофор водитель жука приняла за новогоднюю иллюминацию!
ответить

ЮВП

сегодня, 15:28
Не трамвай, мог бы объехать.
ответить

Петя Великолепный

сегодня, 15:23
Нет в Липецке кольца 9 р-она;да и жука ниссана тоже не существует. Аминь!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

ДТП с локомотивом записала камера видеонаблюдения
#ДТП
14
ДТП с локомотивом записала камера видеонаблюдения

54 минуты назад

Происшествия
В ДТП на дороге Орёл-Тамбов пострадал 32-летний водитель
#ДТП
2
В ДТП на дороге Орёл-Тамбов пострадал 32-летний водитель

сегодня, 14:03

Происшествия
При пожаре в Данкове погиб 53-летний мужчина
#пожар
3
При пожаре в Данкове погиб 53-летний мужчина

сегодня, 12:58

Происшествия
Спасая родственника, пенсионерка отдала мошеннику 170 000 рублей
#мошенничество
1
Спасая родственника, пенсионерка отдала мошеннику 170 000 рублей

сегодня, 11:58

Происшествия
Жительница Лебедянского района лишилась 114 тысяч рублей при продаже дома
#мошенничество
2
Жительница Лебедянского района лишилась 114 тысяч рублей при продаже дома

сегодня, 11:10

Происшествия
В новогодние праздники липчане теряют банковские карты и деньги с них
#кража
5
В новогодние праздники липчане теряют банковские карты и деньги с них

сегодня, 11:01

Происшествия