Происшествия
сегодня, 15:06
В Липецке столкнулись локомотив и иномарка
ДТП произошло на улице Московской.
Сегодня днём в Липецке на улице Московской в районе кольца 9-го микрорайона столкнулись автомобиль «Ниссан Жук» и локомотив.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель внедорожника не уступил преимущество движения составу. По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших.
Фото - instagram.com/liliya_shalamak
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель внедорожника не уступил преимущество движения составу. По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших.
Фото - instagram.com/liliya_shalamak
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