Липецкая вечЁрка: результаты выборов, погибший в пруду и улица Механизаторов закрыта

Сегодня, 21 сентября, в избиркомах считали голоса, полицейские установили личность мужчины, утонувшего вместе с машиной, и улицу Механизаторов закрывают из-за реконструкции тепловых сетей.

Результаты трехдневных выборов не стали сюрпризом. По одномандатным округам в Госдуму победу одержали самовыдвиженец, вице-губернатор Сергей Курбатов и представляющая «Единую Россию» действующий депутат Думы Татьяна Дьяконова.Первые тройки в этих округах выглядят так:Сергей Курбатов — 38,61%, Сергей Токарев — 17,48%, Сергей Волобуев — 8,44%.Татьяна Дьякова — 46,89%, Николай Быковских — 15,48%, Максим Зачиняев — 8,22%.В голосовании за депутатов Думы по партийным спискам большинство голосов набрала «Единая Россия».В Липецком областном Совете депутатов у «медведей» также большинство, хотя региональный парламент не станет однопартийным . По результатам партийного голосования места в нём получат представители КПРФ, ЛДПР, «Новых людей», «Партии пенсионеров» и «Справедливой России».По одномандатным округам 25 из 27 мест у представителей «Единой России». Коммунисты смогли взять два округа : 39-летний секретарь обкома КПРФ Сергей Гриднев победил в округе № 4, а 51-летний секретарь первичного партийного отделения КПРФ и тёзка знаменитого актёра Сергей Безруков — в округе № 11.Больше всего голосов избиратели отдали одномандатнику экс-вице-губернатору Николаю Тагинцеву, который будет их представлять в 18 округе.Любопытно, что явка на выборах в Госдуму в Липецкой области составила 53,87%, а в региональный парламент на 0,29% меньше. Возможно, кто-то не захотел голосовать за депутатов облсовета, илина время выборов выехал из Липецкой области и как мобильный избиратель смог проголосовать только за кандидатов в Госдуму.Наблюдатели сделали 12 замечаний к процедурам выборов в Липецкой области, которые были максимально оперативно устранены.О появлявшихся в соцсетях и Telegram-каналах сообщениях о принуждении к ДЭГ , председатель Штаба общественного наблюдения Липецкой области, и. о. ректора ЛГТУ Дмитрий Помотилов сказал, что общественные наблюдатели реагируют не на слухи, а на факты:

«Если фактура не анонимна и не создана искусственным интеллектом, мы заберём такое сообщение в работу. Но письменных обращений ни в какие учреждения о принуждении к электронному голосованию в регионе зафиксировано не было».