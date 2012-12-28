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сегодня, 20:26
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Липецкая вечЁрка: результаты выборов, погибший в пруду и улица Механизаторов закрыта

Сегодня, 21 сентября, в избиркомах считали голоса, полицейские установили личность мужчины, утонувшего вместе с машиной, и улицу Механизаторов закрывают из-за реконструкции тепловых сетей.

Результаты трехдневных выборов не стали сюрпризом. По одномандатным округам в Госдуму победу одержали самовыдвиженец, вице-губернатор Сергей Курбатов и представляющая «Единую Россию» действующий депутат Думы Татьяна Дьяконова.

Первые тройки в этих округах выглядят так:

Сергей Курбатов — 38,61%, Сергей Токарев — 17,48%, Сергей Волобуев — 8,44%.

Татьяна Дьякова — 46,89%, Николай Быковских — 15,48%, Максим Зачиняев — 8,22%.

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В голосовании за депутатов Думы по партийным спискам большинство голосов набрала «Единая Россия».

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В Липецком областном Совете депутатов у «медведей» также большинство, хотя региональный парламент не станет однопартийным. По результатам партийного голосования места в нём получат представители КПРФ, ЛДПР, «Новых людей», «Партии пенсионеров» и «Справедливой России».

По одномандатным округам 25 из 27 мест у представителей «Единой России». Коммунисты смогли взять два округа: 39-летний секретарь обкома КПРФ Сергей Гриднев победил в округе № 4, а 51-летний секретарь первичного партийного отделения КПРФ и тёзка знаменитого актёра Сергей Безруков — в округе № 11. 

Больше всего голосов избиратели отдали одномандатнику экс-вице-губернатору Николаю Тагинцеву, который будет их представлять в 18 округе.

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Любопытно, что явка на выборах в Госдуму в Липецкой области составила 53,87%, а в региональный парламент на 0,29% меньше. Возможно, кто-то не захотел голосовать за депутатов облсовета, илина время выборов выехал из Липецкой области и как мобильный избиратель смог проголосовать только за кандидатов в Госдуму.   

Наблюдатели сделали 12 замечаний к процедурам выборов в Липецкой области, которые были максимально оперативно устранены.

О появлявшихся в соцсетях и Telegram-каналах сообщениях о принуждении к ДЭГ,  председатель Штаба общественного наблюдения Липецкой области, и. о. ректора ЛГТУ Дмитрий Помотилов сказал, что общественные наблюдатели реагируют не на слухи, а на факты:

«Если фактура не анонимна и не создана искусственным интеллектом, мы заберём такое сообщение в работу. Но письменных обращений ни в какие учреждения о принуждении к электронному голосованию в регионе зафиксировано не было».

Комментаторы GOROD48 особых восторгов по поводу результатов выборов не высказали.

«Продолжаем стабильностью заниматься, то есть разваливать до конца, пока не успокоится», — пожелал Ну шо.

«Одна стабильность в которую я верю, это инфляция», — написал Сэр.

«Ещё 5 лет стабильности и процветания», — уверен Партработник.

«Главное не как голосуют, а как считают», — философски заметил Мефодий.

Накануне вечером из пруда у села Васильевка Измалковского округа водолазы достали тело мужчины и автомобиль «ВАЗ-2114».

Полиция выяснила, что погибшему было 52 года. По предварительным данным, он не справился с управлением автомобилем, съехал в воду и утонул. 

19 сентября в Каменный Лог упал 50-летний мужчина. Сейчас врачи борются за его жизнь, мужчину ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

В субботу ночью 28-летняя женщина угодила в траншею у дома №18 по улице 8 Марта. Очевидцы рассказали, что коммунальщики раскопали там яму еще в мае. Женщина получила травму ноги. 


Сегодня в 21:00 полностью перекроют улицу Механизаторов от перекрёстка с проспектом Победы до перекрестка с улицей Индустриальной. 

«Это связано с продолжением ремонтных работ на тепловых сетях. Полное перекрытие необходимо, чтобы подрядчик мог выполнить работы в установленный срок. Ориентировочно движение восстановим 30 сентября», — объяснил мэр Липецка Михаил Щербаков.

На время перекрытия изменится движение общественного транспорта.










Циклон принесет в Липецкую область дожди, станет прохладнее. Завтра в Липецке  температура воздуха составит от +21 до +23 градусов. Ожидается небольшой дождь.
вечЁрка
выборы
происшествие на воде
дорожное движение
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Комментарии (1)

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12 минут назад
Фееричный успех. Реальность тоже известна.
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