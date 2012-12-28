Сегодня в Липецке: результаты выборов, ещё одна популярная профессия близится к исчезновению
32-летнего липчанина подозревают в обслуживании терминалов пропуска трафика мошеннических кол-центров
Общество
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сегодня, 20:26
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Липецкая вечЁрка: результаты выборов, погибший в пруду и улица Механизаторов закрыта
Сегодня, 21 сентября, в избиркомах считали голоса, полицейские установили личность мужчины, утонувшего вместе с машиной, и улицу Механизаторов закрывают из-за реконструкции тепловых сетей.
Первые тройки в этих округах выглядят так:
Сергей Курбатов — 38,61%, Сергей Токарев — 17,48%, Сергей Волобуев — 8,44%.
Татьяна Дьякова — 46,89%, Николай Быковских — 15,48%, Максим Зачиняев — 8,22%.
В голосовании за депутатов Думы по партийным спискам большинство голосов набрала «Единая Россия».
В Липецком областном Совете депутатов у «медведей» также большинство, хотя региональный парламент не станет однопартийным. По результатам партийного голосования места в нём получат представители КПРФ, ЛДПР, «Новых людей», «Партии пенсионеров» и «Справедливой России».
По одномандатным округам 25 из 27 мест у представителей «Единой России». Коммунисты смогли взять два округа: 39-летний секретарь обкома КПРФ Сергей Гриднев победил в округе № 4, а 51-летний секретарь первичного партийного отделения КПРФ и тёзка знаменитого актёра Сергей Безруков — в округе № 11.
Больше всего голосов избиратели отдали одномандатнику экс-вице-губернатору Николаю Тагинцеву, который будет их представлять в 18 округе.
Любопытно, что явка на выборах в Госдуму в Липецкой области составила 53,87%, а в региональный парламент на 0,29% меньше. Возможно, кто-то не захотел голосовать за депутатов облсовета, илина время выборов выехал из Липецкой области и как мобильный избиратель смог проголосовать только за кандидатов в Госдуму.
Наблюдатели сделали 12 замечаний к процедурам выборов в Липецкой области, которые были максимально оперативно устранены.
О появлявшихся в соцсетях и Telegram-каналах сообщениях о принуждении к ДЭГ, председатель Штаба общественного наблюдения Липецкой области, и. о. ректора ЛГТУ Дмитрий Помотилов сказал, что общественные наблюдатели реагируют не на слухи, а на факты:
«Если фактура не анонимна и не создана искусственным интеллектом, мы заберём такое сообщение в работу. Но письменных обращений ни в какие учреждения о принуждении к электронному голосованию в регионе зафиксировано не было».Комментаторы GOROD48 особых восторгов по поводу результатов выборов не высказали.
«Продолжаем стабильностью заниматься, то есть разваливать до конца, пока не успокоится», — пожелал Ну шо.
«Одна стабильность в которую я верю, это инфляция», — написал Сэр.
«Ещё 5 лет стабильности и процветания», — уверен Партработник.
«Главное не как голосуют, а как считают», — философски заметил Мефодий.
Накануне вечером из пруда у села Васильевка Измалковского округа водолазы достали тело мужчины и автомобиль «ВАЗ-2114».
Полиция выяснила, что погибшему было 52 года. По предварительным данным, он не справился с управлением автомобилем, съехал в воду и утонул.
19 сентября в Каменный Лог упал 50-летний мужчина. Сейчас врачи борются за его жизнь, мужчину ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
В субботу ночью 28-летняя женщина угодила в траншею у дома №18 по улице 8 Марта. Очевидцы рассказали, что коммунальщики раскопали там яму еще в мае. Женщина получила травму ноги.
Сегодня в 21:00 полностью перекроют улицу Механизаторов от перекрёстка с проспектом Победы до перекрестка с улицей Индустриальной.
«Это связано с продолжением ремонтных работ на тепловых сетях. Полное перекрытие необходимо, чтобы подрядчик мог выполнить работы в установленный срок. Ориентировочно движение восстановим 30 сентября», — объяснил мэр Липецка Михаил Щербаков.
На время перекрытия изменится движение общественного транспорта.
Циклон принесет в Липецкую область дожди, станет прохладнее. Завтра в Липецке температура воздуха составит от +21 до +23 градусов. Ожидается небольшой дождь.
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