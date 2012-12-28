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20 минут назад
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Тракторист устроился на работу по поддельному удостоверению

И получил судимость и штраф. 

24-летнего жителя Лебедянского округа оштрафовали на 15 000 рублей за использование поддельного удостоверения тракториста-машиниста (по части третьей статьи 327 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в прошлом году мужчина устроился работать по поддельному удостоверению тракториста-машиниста. Но обман вскрылся, и липовое удостоверение изъяли полицейские.

Вину тракторист-самоучка признал.

Это уже не первый такой случай. В апреле этого года Грязинский городской суд приговорил 41-летнего жителя одного из сёл округа к полугоду ограничения свободы по делу о незаконном приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного удостоверения тракториста-машиниста (по части третьей статьи 327 УК РФ). Мужчина хотел получить более высокооплачиваемую должность, и в мессенджере заказал у неизвестного изготовление заведомо поддельного удостоверения тракториста-машиниста.  Удостоверение, дающее право управления самоходными машинами категорий «В, С, О» со сроком действия до 13 февраля 2035 года, грязинцу прислали по почте. 

А в августе в Лебедянском округе были направлены в суд 18 дел о поддельных удостоверениях трактористов. Еще в мае 2025 года 18 граждан Кыргызской Республики прибыли в Лебедянский округ для работы в одной из коммерческих организаций. При трудоустройстве они использовали заведомо поддельные удостоверения тракториста-машиниста. Но спустя 10 месяцев, в марте 2026 года сотрудники УФСБ и полиции вскрыли использование поддельных документов и их изъяли. А иностранцы были отстранены от работы.
подделка документов
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Комментарии (1)

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Гость
7 минут назад
Неужели в Липецкой области нет других более важных проблем или событий?
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