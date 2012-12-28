Происшествия
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20 минут назад
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Тракторист устроился на работу по поддельному удостоверению
И получил судимость и штраф.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в прошлом году мужчина устроился работать по поддельному удостоверению тракториста-машиниста. Но обман вскрылся, и липовое удостоверение изъяли полицейские.
Вину тракторист-самоучка признал.
Это уже не первый такой случай. В апреле этого года Грязинский городской суд приговорил 41-летнего жителя одного из сёл округа к полугоду ограничения свободы по делу о незаконном приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного удостоверения тракториста-машиниста (по части третьей статьи 327 УК РФ). Мужчина хотел получить более высокооплачиваемую должность, и в мессенджере заказал у неизвестного изготовление заведомо поддельного удостоверения тракториста-машиниста. Удостоверение, дающее право управления самоходными машинами категорий «В, С, О» со сроком действия до 13 февраля 2035 года, грязинцу прислали по почте.
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