Тракторист устроился на работу по поддельному удостоверению

И получил судимость и штраф.





А в августе в

Лебедянском

округе были

направлены

в суд 18 дел о поддельных удостоверениях трактористов. Еще

в мае 2025 года 18 граждан Кыргызской Республики прибыли в Лебедянский округ для работы в одной из коммерческих организаций. При трудоустройстве они использовали заведомо поддельные удостоверения тракториста-машиниста. Но спустя 10 месяцев, в марте 2026 года сотрудники УФСБ и полиции вскрыли использование поддельных документов и их изъяли. А иностранцы были отстранены от работы.

24-летнего жителя Лебедянского округа оштрафовали на 15 000 рублей за использование поддельного удостоверения тракториста-машиниста (по части третьей статьи 327 УК РФ).Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в прошлом году мужчина устроился работать по поддельному удостоверению тракториста-машиниста. Но обман вскрылся, и липовое удостоверение изъяли полицейские.Вину тракторист-самоучка признал.Это уже не первый такой случай. В апреле этого года Грязинский городской суд приговорил 41-летнего жителя одного из сёл округа к полугоду ограничения свободы по делу о незаконном приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного удостоверения тракториста-машиниста (по части третьей статьи 327 УК РФ). Мужчина хотел получить более высокооплачиваемую должность, и в мессенджере заказал у неизвестного изготовление заведомо поддельного удостоверения тракториста-машиниста. Удостоверение, дающее право управления самоходными машинами категорий «В, С, О» со сроком действия до 13 февраля 2035 года, грязинцу прислали по почте.