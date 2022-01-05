Происшествия
сегодня, 15:00
Убившая в аффекте мужа женщина на Новый год зарезала соседа и пошла домой
Во время пьянки всплыли старые обиды.
Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве 68-летнего жителя Добровского района заключена под стражу подозреваемая в совершении особо тяжкого преступления. Действия 43-летней фигурантки квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По данным следствия, 31 декабря 2021 года в доме по улице Мичуринская в селе Преображеновка было обнаружено тело мужчины с колото-резаной раной шеи. При осмотре следователем места происшествия получены доказательства причастности к смерти потерпевшего его соседки, ранее судимой за убийство супруга в состоянии аффекта.
При предъявлении неопровержимых улик подозреваемая призналась в содеянном, сообщив обстоятельства преступления.
По версии следствия, в ночь на 31 декабря подозреваемая с сожителем пили алкоголь в доме соседа. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения гостья, вспомнив старую обиду, повалила на пол хозяина дома и, взяв кухонный нож, нанесла ему удар в шею. Оставив потерпевшего в беспомощном состоянии, подозреваемая с сожителем отправились домой, выбросив по дороге орудие убийства, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
На время предварительного следствия подозреваемой по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
По данным следствия, 31 декабря 2021 года в доме по улице Мичуринская в селе Преображеновка было обнаружено тело мужчины с колото-резаной раной шеи. При осмотре следователем места происшествия получены доказательства причастности к смерти потерпевшего его соседки, ранее судимой за убийство супруга в состоянии аффекта.
При предъявлении неопровержимых улик подозреваемая призналась в содеянном, сообщив обстоятельства преступления.
По версии следствия, в ночь на 31 декабря подозреваемая с сожителем пили алкоголь в доме соседа. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения гостья, вспомнив старую обиду, повалила на пол хозяина дома и, взяв кухонный нож, нанесла ему удар в шею. Оставив потерпевшего в беспомощном состоянии, подозреваемая с сожителем отправились домой, выбросив по дороге орудие убийства, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
На время предварительного следствия подозреваемой по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
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