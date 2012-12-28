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23 минуты назад

«Приора» врезалась в столб: пострадала молодая пара

За сутки на дорогах области получили травмы шесть человек.

Ночью 21 сентября в Липецке на улице Сырской в столб врезалась «Лада Приора». В аварии пострадали 18-летний водитель автомобиля и его 16-летняя пассажирка, оба госпитализированы. По данным Госавтоинспекции, юный водитель не справился с управлением.

Ещё одна авария произошла в Липецке вчера утром на улице Перова: столкнулись «Лада Гранта» с 43-летним мужчиной за рулём и грузовик «МАЗ» с 41-летним водителем. В аварии получили травмы водитель и 50-летняя пассажирка «Гранты». Им потребовалась медицинская помощь.

В селе Грачёвка Усманского округа 38-летняя женщина за рулём «ВАЗ-2109» совершила наезд на 11-летнего велосипедиста. Мальчик получил травмы.

Вчера в области произошли ещё 12 столкновений автомобилей, они обошлись без пострадавших.

«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 9505 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены пять водителей, за неиспользование ремней безопасности — 727.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 9247 случаев выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 168 нарушений», — сообщает Госавтоинспекция.
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