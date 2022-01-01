Происшествия

26 минут назад

В Данковском районе при пожаре погибла женщина

123
#пожар #МЧС
В Данковском районе при пожаре погибла женщина

Один человек пострадал и пятеро спасено в пожаре на улице Гагарина.

В селе Теплое Данковского района в пожаре погибла 67-летняя женщина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, пожар вспыхнул около часа ночи 1 января в трехквартирном доме по улице Советской. Огонь повредил отделку дома и часть кровли. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Вечером 31 декабря возник пожар в доме № 21 по улице Гагарина в Липецке. В результате пожара пострадал 80-летний мужчина - он надышался продуктами горения.

На место прибыли четыре отделения пожарной охраны, автолестница и штаб пожаротушения. В рамках спасательной операции из дома эвакуировано пять человек. Огонь повредил мебель и отделку квартиры на площади в 20 квадратных метров. Причиной пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем.
123
#пожар #МЧС

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Чаплыгинском районе погиб водитель иномарки
#ДТП
5
В Чаплыгинском районе погиб водитель иномарки

46 минут назад

Происшествия
Ребенок упал с пятого этажа на улице Звездной
#падение с высоты
17
Ребенок упал с пятого этажа на улице Звездной

вчера, 17:15

Происшествия
Семь человек из них четверо детей пострадали в столкновении на трассе Елец-Красное
#авария #ДТП
34
Семь человек из них четверо детей пострадали в столкновении на трассе Елец-Красное

вчера, 17:09

Происшествия
Два человека погибли в предновогодних авариях
#авария #ДТП
32
Два человека погибли в предновогодних авариях

вчера, 12:22

Происшествия
В Липецке автомобиль врезался в сугроб
#ДТП
39
В Липецке автомобиль врезался в сугроб

30.12.2021 17:47

Происшествия
Многодетная мать «Юся Шоп» нагрела покупательницу на 7349 рублей
#мошенничество
13
Многодетная мать «Юся Шоп» нагрела покупательницу на 7349 рублей

30.12.2021 13:36

Происшествия