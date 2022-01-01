В Данковском районе при пожаре погибла женщина

Один человек пострадал и пятеро спасено в пожаре на улице Гагарина.

В селе Теплое Данковского района в пожаре погибла 67-летняя женщина.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, пожар вспыхнул около часа ночи 1 января в трехквартирном доме по улице Советской. Огонь повредил отделку дома и часть кровли. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.



Вечером 31 декабря возник пожар в доме № 21 по улице Гагарина в Липецке. В результате пожара пострадал 80-летний мужчина - он надышался продуктами горения.



На место прибыли четыре отделения пожарной охраны, автолестница и штаб пожаротушения. В рамках спасательной операции из дома эвакуировано пять человек. Огонь повредил мебель и отделку квартиры на площади в 20 квадратных метров. Причиной пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем.

