Тянулся к людям: что-то оборвалось…

Итоги недели.

В этот четверг, всем известный липецкий попрошайка. Артуру Михаю, автору фраз: «Ты красивая! Ты лучше всех!» «Я больной!» было 45 лет. Сообщение о его смерти просмотрели более 70 000 раз, печальная новость собрала более 500 комментариев. Кто-то даже предложил поставить Артурчику памятник. И правда, почему бы и не изваять Артурчика в полный рост с ведерком для мелочи, которое можно было бы потереть на удачу?– Этот человек был настоящей легендой Липецка. Самым разумным для власти было бы открыть памятник простому человеку, который танцует с надписью: «Ты красивая». Без него город потерял часть своей истории, – написал– Этому миру не хватает добрых людей. В любой профессии и просто на улицах. Без высокомерия, агрессии. Ведь самоутверждаются на слабых только ущербные и слабые. Жалко Артурчика, – написал другой комментатор GOROD48.Вчера в православном храме поселка Силикатный отпели, а на кладбище в Желтых Песках похоронили самого известного липецкого блаженного. В гробу он лежал как живой. Правда, левая сторона его лица была в кровоподтеках и ссадинах от падения на асфальт в последний миг его жизни.Естественная убыль населения в январе-августе 2021 года превысила на 1784 человек данные 2020 года.по данным Росстата. В августе в нашем регионе умерло 1884 человека – на 480 больше, чем в августе прошлого года. Смертность выросла более чем на треть. Всего в январе-августе в области умерло 14 377 человек – на 22,1% больше, чем годом ранее. В то же время в регионе родились 5973 малыша – на 3% меньше, чем в январе-августе прошлого года.В минувший понедельник. Для сравнения: 11 октября прошлого года медики выявили 57 случаев COVID-19.Вообще, все познается в сравнении. Смотрите, на пике первой волны эпидемии 20 мая 2020 года в Липецкой области заболели 79 человек, на пике второй, 2 декабря – 172 человека, двое от COVID-19 умерли. Пик третьей волны пришелся на 9 июля этого года: 252 заболевших, девять умерших. Когда будет пройдет пик четвертой волны, неизвестно, но в минувшую пятницу,, заболели 309. Итого с начала эпидемии в регионе выявлены 57 327 случаев COVID-19, от ковида умерли 1 843 липчанина. Это очередной рекорд. Рекорд и по России в целом: в пятницу по стране выявлены 33 208 случаев COVID-19, от инфекции умерли 1002 человека. В это же время по миру в целом выявлено 257 408 новых случаев ковида и 5 406 смертей. И каждая пятая из них – в России!В этот понедельник на заседании областного оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции главный санитарный врач региона Владимир Бондарев резюмировал:. Липчане, как и россияне в целом, забили на вакцинацию, главную меру профилактики ковида. В итоге в странах Западной Европы, в Испании и Италии, над которыми измывалось российское телевидение как над лузерами с их высокой смертностью в первую волну пандемии, сейчас ежедневно умирают от ковида до 60 человек, а в России – по тысяче.– В начале недели привитыми были 46% взрослого населения, и до 75-процентного охвата липчан вакцинацией еще очень далеко, – отметил Владимир Бондарев.Больше всего непривитых, по словам руководителя областного управления Роспотребнадзора, в Липецком государственном техническом университете. Губернатор Игорь Артамонов предложил перевести вуз на дистанционное обучение, «раз ректор вуза нас не слышит». Однако– там болеют коронавирусом всего 0,24% студентов.Задача – привить 60% взрослого населения к 1 ноября. Чтобы достичь этого показателя, нужно увеличить темпы вакцинации в 10 раз. Вряд ли это достижимо.Облздрав анонсировал экспресс-тестирование липчан с типичной картина новой коронавирусной инфекции при вызовахь врача на дом. Тем, у кого тест окажется положительным, в течение двух дней должны выдать пакеты бесплатные медикаменты.Губернатор предложил ввести в тестовом режиме посещение кафе и ресторанов при предъявлении QR-кодов о вакцинировании. Уже во вторник. Их следует предъявлять вместе с удостоверяющим личность документом. QR-код можно получить на сайте Госуслуг. Его необходимо сохранить на телефоне или распечатать. А потом выяснилось, что: гости общепита в праве предъявить справку о медицинском отводе к вакцинации или о недавно перенесенной болезни.В четверг нам сообщили:. Высвобожденный медперсонал будет использован для работы с инфекционными больными. А в пятницу Игорь Артамонов заверил GOROD48, что. Пока. По словам губернатора, эта мера станет последним рубежом в борьбе с эпидемией COVID-19. Кстати, плановую медпомощь в регионе приостанавливали во время первой и второй волн ковида в 2020 году. Как и вводили дистанционное обучение студентов и школьников (к 15 октябряв 43 школах и 7 детских садов).По данным облздрава, с учетом всех принятых мер по увеличению числа медперсонала в инфекционных госпиталях, в поликлиниках и ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» обслуживанием пациентов на дому заняты 1366 медработников, в том числе 400 врачей, 876 фельдшеров и медсестер, 90 студентов.В пятницу губернатор побывал в первой поликлинике Липецка. Но даже при полной мобилизации персонала поликлиники и попытках вернуть на работу вышедших на пенсию терапевтов, ожидание врача при вызове на дом составляет три дня. По мнению главы региона, это плохо (см.).В ожидании врача липчанам предложено почитать памятку, подготовленную управлением здравоохранения Липецкой области. В ней сказано, например, что «медработник, вызванный на дом, должен прийти или связаться с пациентом в течение 24 часов». А вот и показания к госпитализации: установленный диагноз COVID-19, сохранении температуры свыше 38,5 °C в течение трех дней, сатурация ниже 95%, частота дыхания более 22 вдохов-выдохов в минуту, признаки пневмонии с распространенностью изменений в обоих легких более 25%, причастность к группам риска по хроническим заболеваниям или онкологии.А еще. Заполнить анкету можно на сайте Госуслуг с 15 октября по 8 ноября.– Тут не все так просто, но гражданский долг надо исполнить до конца. Надо самопереписаться, потом по-быстрому самоумереть и самозакопаться, – шутканулКстати, до полудня 15 октябряНа этой неделе ньюсмейкерами неожиданно стали собаки.Во вторник в горсовете Липецка сообщили, что с начала года собаки искусали 879 липчан, из которых 545 – дети. Большинство агрессивных животных были беспризорными. Многие из них стерилизованы в приютах, «биркованы», а потом выпущены на волю. В итоге. Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов сообщил о трех основных источниках появления бродячих собак: строительные площадки на новых микрорайонах, гаражные кооперативы и летом - сады. В этом году на отлов, стерилизацию, содержание безнадзорных животных муниципалитет получил из областного бюджета 14,7 млн рублей и уже все освоил. Подрядчик, ИП Двуреченская Т.И., выловил на улицах города 1127 собак, вернув обратно на сто животных меньше. До конца года администрации Липецка понадобится еще 5,8 млн рублей на эту деятельность.В этот же день– под дверь администрации подбросили четверых щенков. «К подброшенным щенкам прилагалась записка», в которой жаловались на управление главного смотрителя Липецка. Мол, коробка стояла у дома по улице Ибаррури, 1а, но в УГС не отреагировали на сообщение об этом. «Мимишные» Оскар, Чарли, Моника и Джессика, как назвал щенков губернатор, переехали в приют «Счастливый берег» в селе Студеные Хутора Липецкого района, где в пятницу. И надо же такому случиться: днем той же пятницыТут же подтянулись и медийные персоны. Оказывается,, где живут ее родственники. А в субботу– шоу-вумен поддержала Анастасию Задорожную на своей странице в Инстаграм.На этой же неделе администрации Липецка дала пояснения по оплате проезда питомцев в общественном транспорте.Собак карликовых пород можно провозить в общественном транспорте бесплатно. А вот за представителей крупных пород нужно платить как за большой багаж. При этом животное должно быть в наморднике и ошейнике с пристегнутым поводком. Интересно, был ли зафиксирован хотя один случай оплаты проезда пса в «маршрутке»?- аналитики определили индексы потребительских цен в регионах. Оказывается, наибольший вклад в рост цен внесли непродовольственные товары, которые подорожали в январе-августе на 5,6%. Цены на продовольственные товары выросли на 4,5%, на услуги – на 3,9%. По сводному индексу потребительских цен Липецкая область оказалась на 57 строчке рейтинга регионов, выше всех соседей по Центральному Черноземью.А вот как депутатам Липецкого горсовета описали портрет среднестатистического безработного:. Доля молодежи в возрасте до 30 лет, которые переступили порог службы занятости – 36,2%, лиц предпенсионного возраста – 4,8% от общего числа обратившихся. Директор ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения» Мария Маслакова заверяет: рынок труда демонстрирует стабильность. Так, с начала этого года в службу занятости обратилось 7 тысяч человек, в то время как в прошлом пандемийном году с его локдаунами таких было почти вдвое больше. В этом году официальными безработными признаны 2,5 тысячи липчан, а в прошлом – 7,7 тысяч. При содействии службы занятости в этом году было трудоустроено 4,7 тысяч человек.Эту новость активно комментировали.: «С зарплатой до 25-30 тысяч) Вы там совсем ку-ку? Это зарплата дворника, зарплата средняя рабочего должна от сорока начинаться.: «Постоишь на этой бирже и сам убежишь и ихнего пособия не надо».Кстати, Липецку одобрили инфраструктурный бюджетный кредит в размере 3,3 млрд рублей. На эти деньги. По данным GOROD48, поликлиника будет обслуживать как взрослых, так и детей. Она должна быть рассчитана на 800 посещений в день. Это очень хорошая новость. Плохо другое: работать в ней будет некому.А вот и еще одна весомая трата бюджетных средств –. В современное здание лицея №3 на Соколе будут переведены ученики 1-4 классов, которые сейчас ютятся в нежилом помещении первого этажа пятиэтажного жилого дома. Также за счет этого бюджетного кредита в Липецке планируют построить два детских сада на 350 и 240 мест и объекты коммунальной инфраструктуры в двух районах. Кстати, одно мест, где будет осуществлена комплексная жилищная застройка, – район улиц Ивана Франко и Ушинского, как раз там, где и находится третий лицей.Жаль, что. Пешеходную зону между четырьмя густонаселенными микрорайонами Липецка должны были обустроить к июлю этого года, к Дню города. Таким было обязательство областной и городской властей. Однако печально известный подрядчик, ООО «Строймастер», со своими обязательствами не справился. В итоге мэрия расторгла с этой организацией муниципальные контракты на объект на 30 млн рублей. ООО «Стройсервис», компания-победитель нового конкурса взял обязательство доделать объект до 15 июня 2022 года, хотя ранее в мэрии обещали завершить благоустройство к концу октября.. Аграрий Павел Путилин возглавил региональный Союз строителей.