вчера, 15:19
«Артур всегда спокойным был. Святым!»
В православном храме поселка Силикатный отпели, а на кладбище в Желтых Песках похоронили самого известного липецкого блаженного.
С утра было ветрено, но в тот момент, когда на территорию недостроенного храма в поселке Силикатный внесли гроб, вдруг стало совершенно спокойно. Так, что на деревьях не шевелился ни один лист.
– Смотрите, ветра не стало вообще! Какая тишина! Да и Артур был спокойным всегда. Святым! – сказала одна из пожилых женщин, которые обычно помогают в хозяйственных делах лицам духовного звания.
Однако отец Арсений, настоятель храма, службы в котором пока проходят в приспособленном под богослужения железнодорожном вагоне, сказал, что Артура нельзя называть блаженным в церковном смысле этого слова. Мол, блаженные – это святые люди, называть так можно только тех, с кем определилась церковь.
45-летний Артур Михай умер на Центральном рынке 13 октября. Умер как настоящий артист – на сцене. Да, он был не чужд артистичности. По словам его родных, Артур с детства любил музыку. И там, где она играла, постоянно подтанцовывал. В одной, правда, манере. Дома у него было огромное количество кассет и CD-дисков, которые ему дарили продавцы музыкальных киосков, которых раньше было много в городе. Причем всем им он знал счет. Его родная сестра Земфира вспоминает, что однажды она взяла у него послушать один диск и не вернула, он устроил ей форменный скандал.
Артурчик был известен и как попрошайка. У него всегда были пластиковая банка из-под майонеза и квадратная полиэтиленовая сумка, в которую бы уместился системный блок компьютера. Другими непременными его атрибутами стали вязаная шапка и пальто – в любое время года.
– Ты красивая! Ты лучше всех! – каждая девушка и женщина, попавшаяся ему на пути, слышала эти фразы. И многие тут же улыбались.
– Я больной! Я ребенок, дитё! – эти фразы Артурчик адресовал тем, кто его как-то обижал, чем-то задевал.
И таких, к сожалению, тоже было немало. Часто безобидного попрошайку обкрадывали, забирали у него банку с мелочью или даже вырывали сумку. Но уже на следующий день он снова выходил на свою сцену.
Новость о смерти Артурчика мало кого оставила равнодушным. На GOROD48 ее просмотрели более 70 000 раз, оставив к ней более 500 комментариев. Вот лишь один из них, из последних, оставленных 14 октября некой Викторией:
– Очень часто попадался: или с работы, или на работу. Идешь, нет настроения, а он улыбается...Как символ города... Смешно, но именно так.... Мне кажется, что для него главное было ни кто сколько даст, а быть среди людей... Мама моя говорила, что он из обычной семьи. Мама цыганка. Раньше жили где-то на Силикатном, а сейчас не знаю. Раньше он отплясывал на одном месте под музыку, а потом почему-то перестал. Сейчас почему-то вспоминается фильм «Любовь и голуби». Помните, главный герой рассказывает про юродивого, который кормил голубей. У которого вся рубашка в дырочках была от коготков. А когда его хоронили, голуби над ним кружили. Царствие Небесное, Артур.
В этом комментарии – все правда. Кто-то считал, что Артурчика привозили на рынок на шикарном лимузине, а вечером забирали и привозили в шикарный коттедж, где жила родня за счет его доходов. Но это не так. Вот что рассказала GOROD48 его родная сестра, Земфира Первушина, жительница Силикатного:
У нас была большая семья, в которой было восемь детей – три девочки и пять мальчиков. У нас рано умер отец. Нас всех подняла на ноги мама. Я родилась в Астрахани, а Артур уже тут, в Липецке. Мы жили в бараке на улице Архангельской в поселке Силикатный. Когда его снесли, маме и Артуру дали квартиру в новостройке на улице Вилли Огнева в поселке ЛТЗ.
Из рассказа Земфиры (ее муж – русский) следует, что их семья не была таборной. «Мы – русские цыгане». С другими цыганскими кланами, живущими в Липецке, они не знались. С общиной барона Михаила Михая, которая перебралась в Липецк из Молдавии, они не в родстве. Все дети из их семьи получили рабочие специальности, Сама Земфира работала сестрой-хозяйкой в лечебных учреждениях Липецка. Уже их дети ходят в обычные школы, а не в цыганскую №4 на улице Зои Космодемьянской.
Артур, как говорит его сестра, родился с эпилепсией. По этой причине он не ходил в школу. Его всю жизнь били припадки. Последний случился как раз 13 октября. Но в морге членам семьи Артура сказали, что он умер от диабетической комы: у него развился сахарный диабет. В психушке же, по словам Земфиры, он не был ни разу.
– Ты знаменитым был! Про тебя все писали! Зачем ты мать за собой ведешь! – запричитала его сестра, когда открыли гроб с телом ее брата.
Оказалось, что мама не знает о смерти сына. Она находится в коме по причине серьезной болезни. Ее дети уверены, что она уйдет вслед за Артуром.
Артура Михай сегодня похоронили на муниципальном кладбище в Желтых Песках. Рядом с его родным братом Валерием, умершим два года назад. В гробу он лежал как живой. Правда, левая сторона его лица была в кровоподтеках и ссадинах от падения на асфальт в последние мгновения его жизни.
Сергей Владимирович
Анна
Оля
сестра Земфира
Липчанин
Липчанин
Район центрального
Дмитрий
Ёж
Липецк