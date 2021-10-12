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Экс-спикер областного Совета депутатов стал главным строителем Липецкой области

28 2690
#Павел Путилин
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Экс-спикер областного Совета депутатов стал главным строителем Липецкой области

Павел Путилин возглавил региональный Союз строителей.

Экс-председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин сегодня избран директором Союза строителей Липецкой области. Ращение принято единогласно, об этом сообщили в пресс-службе Союза.

Павел Путилин родился 24 октября 1958 года в селе Верхняя Матренка Добринского района Липецкой области. Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт, по специальности  инженер-механик. Работал директором госсемхоза «Петровский» Добринского района. Кандидат сельскохозяйственных наук. Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, Почетный работник общего образования Российской Федерации. 15 лет был бессменным председателем областного Совета депутатов.
28 2690
#Павел Путилин
1

Комментарии (28)

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народ

6 минут назад
видать, строительсту пришел капут
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Житель

10 минут назад
Ему уже 63 года, можно и на пенсию уйти. Если попал во власть тусуют туда сюда , лишь бы без кормушки не остаться. Какое отношение он имеет к строительству???
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Алла

16 минут назад
А кто с строительству он какое отношение Имеет ??????
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Петрович

28 минут назад
Это дело нужно обмыть !
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Артурчик @

29 минут назад
Забыли русский могучий язык, есть еще один синоним, но непечатный.
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Ну очень старый

45 минут назад
Вспоминаются фамилии Артемов, Васильев, Соболев, Гайкович... Путилина не помню!
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Лучше бы

47 минут назад
С колен верхнюю матренку пошол поднимать
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Алексей

49 минут назад
А я очень рад, Павел Иванович поздравляю!!! хороший человек с огромным опытом руководителя справится везде!!!
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Любопытный

49 минут назад
А почетный работник общего образования Российской Федерации - это за что?
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Бла-бла

50 минут назад
Завтра сантехника назначат начальником УЗО! И кто-то еще удивится?
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