Экс-спикер областного Совета депутатов стал главным строителем Липецкой области

Павел Путилин возглавил региональный Союз строителей.

Экс-председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин сегодня избран директором Союза строителей Липецкой области. Ращение принято единогласно, об этом сообщили в пресс-службе Союза.



Павел Путилин родился 24 октября 1958 года в селе Верхняя Матренка Добринского района Липецкой области. Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт, по специальности инженер-механик. Работал директором госсемхоза «Петровский» Добринского района. Кандидат сельскохозяйственных наук. Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, Почетный работник общего образования Российской Федерации. 15 лет был бессменным председателем областного Совета депутатов.