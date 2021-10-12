Общество
сегодня, 11:15
Экс-спикер областного Совета депутатов стал главным строителем Липецкой области
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Павел Путилин возглавил региональный Союз строителей.
Экс-председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин сегодня избран директором Союза строителей Липецкой области. Ращение принято единогласно, об этом сообщили в пресс-службе Союза.
Павел Путилин родился 24 октября 1958 года в селе Верхняя Матренка Добринского района Липецкой области. Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт, по специальности инженер-механик. Работал директором госсемхоза «Петровский» Добринского района. Кандидат сельскохозяйственных наук. Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, Почетный работник общего образования Российской Федерации. 15 лет был бессменным председателем областного Совета депутатов.
Павел Путилин родился 24 октября 1958 года в селе Верхняя Матренка Добринского района Липецкой области. Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт, по специальности инженер-механик. Работал директором госсемхоза «Петровский» Добринского района. Кандидат сельскохозяйственных наук. Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, Почетный работник общего образования Российской Федерации. 15 лет был бессменным председателем областного Совета депутатов.
28 2690
Комментарии (28)
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народ
Житель
Алла
Петрович
Артурчик @
Ну очень старый
Лучше бы
Алексей
Любопытный
Бла-бла