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Общество
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17 минут назад
Новые трамваи не лишатся гарантии
Ее отсчет еще не начался.
«До настоящего времени в отношении поставленных вагонов не произведены приемо-сдаточные мероприятия (включающие в том числе обкатку вагонов). Акты о выполнении приемо-сдаточных мероприятий не подписывались. В связи с чем исчисление гарантийного срока начнется после оформления актов. Обкатка вагонов будет осуществляться на реконструированном участке пути», — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка.
Поставка трамваев в Липецк состоялась по концессионному соглашению, которое мэрия Липецка заключила с ООО «Мовиста регионы». По договору концессионер обязан был в течение двух лет купить 46 новых трамваев. Осталось заменить в Липецке 40,8 км трамвайных путей и построить новую ветку протяженностью 5,2 км по улицам Катукова и Стаханова.
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