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17 минут назад

Новые трамваи не лишатся гарантии

Ее отсчет еще не начался.

Накануне правительство Липецкой области сообщило, что все 46 новых вагонов, закупленных по трамвайной концессии, прибыли в Липецк. Так как первая первая поставка трамваев была еще в начале июля 2023 года, то есть чуть ли не год назад, а дата их выхода на линии пока не названа, мы поинтересовались: не истечет ли гарантийный срок вагонов?

«До настоящего времени в отношении поставленных вагонов не произведены приемо-сдаточные мероприятия (включающие в том числе обкатку вагонов). Акты о выполнении приемо-сдаточных мероприятий не подписывались. В связи с чем исчисление гарантийного срока начнется после оформления актов. Обкатка вагонов будет осуществляться на реконструированном участке пути», — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка.

Поставка трамваев в Липецк состоялась по концессионному соглашению, которое мэрия Липецка заключила с ООО «Мовиста регионы». По договору концессионер обязан был в течение двух лет купить 46 новых трамваев. Осталось заменить в Липецке 40,8 км трамвайных путей и построить новую ветку протяженностью 5,2 км по улицам Катукова и Стаханова.


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