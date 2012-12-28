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Общество
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сегодня, 12:09
Липецкий горсовет запускает процедуру выборов мэра
Официально она стартует в следующий вторник.
Половину членов конкурсной комиссии (6 человек) нужно выбрать горсовету. Профильная комиссия горсовета рекомендовала включить в комиссию спикера Евгению Фрай, первого вице-спикера Бориса Понаморева, депутатов Андрея Выжанова и Станислава Каменецкого, эес-депутата, Почетного гражданина Липецка Бориса Бондарева, члена Общественного совета при спикере горсовета Станислава Савельева. Остальные шесть членов комиссии будут назначены губернатором Игорем Артамоновым.
Те, кто пожелает стать мэром, с необходимым пакетом документов в горсовете ждут уже 6 мая. Срок их сдачи — 6 июня.
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