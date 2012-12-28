Липецкий горсовет запускает процедуру выборов мэра

Официально она стартует в следующий вторник.



Сегодня комиссия по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого городского Совета запустила процедуру конкурса по отбору кандидатур на должность главы Липецка. Официально конкурс начнётся в следующий вторник, после очередной сессии горсовета. Депутаты проголосуют за персональный состав конкурсной комиссии, назначаемой горсоветом.Половину членов конкурсной комиссии (6 человек) нужно выбрать горсовету. Профильная комиссия горсовета рекомендовала включить в комиссию спикера Евгению Фрай, первого вице-спикера Бориса Понаморева, депутатов Андрея Выжанова и Станислава Каменецкого, эес-депутата, Почетного гражданина Липецка Бориса Бондарева, члена Общественного совета при спикере горсовета Станислава Савельева. Остальные шесть членов комиссии будут назначены губернатором Игорем Артамоновым.Те, кто пожелает стать мэром, с необходимым пакетом документов в горсовете ждут уже 6 мая. Срок их сдачи — 6 июня.