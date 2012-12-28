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Происшествия
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32 минуты назад
На трассе «Дон» у фуры загорелось колесо
Грузовик тушили два пожарных расчета.
Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, пламя тушили два отделения пожарных.
Вчера спасатели зарегистрировали на территории области девять возгораний, в том числе поджог автомобилей на улице Бехтеева, и вспышку короткого замыкания на опоре линии электропередачи на улице Фрунзе.
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