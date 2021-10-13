«Женщина средних лет со средним образованием ищет работу с зарплатой до 25-30 тысяч рублей»

Депутатам Липецкого горсовета описали портрет среднестатистического безработного.

На заседании постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого горсовета депутатам представили информацию о ситуации на рынке труда.



По словам директора ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения» Марии Маслаковой, рынок труда демонстрирует все признаки стабильности. Например, с начала этого года в службу занятости обратилось 7 тысяч человек, в то время как в прошлом пандемийном году с его локдаунами таких было почти вдвое больше. Так, в этом году официальными безработными признаны 2,5 тысячи липчан, а в прошлом – 7,7 тысяч.



При содействии службы занятости в этом году было трудоустроено 4,7 тысяч человек.



Депутат Светлана Тюнина поинтересовалась современным «портретом» безработного. Из ответа Марии Маслаковой можно сказать, что это женщина средних лет со средним образованием, которая ищет работу с зарплатой до 25-30 тысяч рублей. Доля молодежи в возрасте до 30 лет, которые переступили порог службы занятости – 36,2%, лиц предпенсионного возраста – 4,8% от общего числа обратившихся.



По словам директора ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения», организация перестроилась на поиск рабочих специальностей, востребованных на рынке труда. Тем, кто не чурается физического труда, предлагают пройти переподготовку или повысить квалификацию по имеющейся специальности.



– Много ли на сегодняшний день «профессиональных» безработных? – спросила Светлана Тюнина, имея в виду тех, кто просто ходит по предприятиям и организациям и просит кадровиков поставить прочерк в графе «вакансии».



- Порядка 20% просто хотят сидеть на пособии. Это наша «болевая точка», с которой мы боремся. Мы не заинтересованы в том, чтобы нашу службу воспринимали как «выплатную кассу», – пояснила Мария Маслакова.



Депутат Ольга Прокопенко поинтересовалась трудоустройством подростков. Оказалось, что в этом году даже по сравнению с эпидемиологически благополучным 2019-м летом работали 1130 школьников по 440 договорам. В два раза больше, чем два года назад. А в следующем году Мария Маслакова анонсировала увеличение числа рабочих мест еще на треть.



– Чаще всего подросткам дают работу в бюджетных организациях. А вот частные структуры не спешат давать работу несовершеннолетним, ссылаясь на сложности при прокурорских проверках и множество ограничений, которые нужно соблюдать. Мы уже обратились с инициативой в Минтруд, чтобы как-то изменить ситуацию. Нам максимально хочется вывести ребят из теневой занятости: многие трудоустраиваются, но неофициально, – сказала Мария Маслакова.



Уже в этом году областная служба занятости будет реорганизована. Вместо нескольких существующих появится одно казенное учреждение. В новом формате уже начал работать центр занятости на Боевом проезде. Каждый его сотрудник, по словам Марии Маслаковой, стал универсальным специалистом, оказывает полный перечень услуг.