Общество

сегодня, 13:18

«Женщина средних лет со средним образованием ищет работу с зарплатой до 25-30 тысяч рублей»

8 2624
#безработица
2
«Женщина средних лет со средним образованием ищет работу с зарплатой до 25-30 тысяч рублей»

Депутатам Липецкого горсовета описали портрет среднестатистического безработного.

На заседании постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого горсовета депутатам представили информацию о ситуации на рынке труда.

По словам директора ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения» Марии Маслаковой, рынок труда демонстрирует все признаки стабильности. Например, с начала этого года в службу занятости обратилось 7 тысяч человек, в то время как в прошлом пандемийном году с его локдаунами таких было почти вдвое больше. Так, в этом году официальными безработными признаны 2,5 тысячи липчан, а в прошлом – 7,7 тысяч.

При содействии службы занятости в этом году было трудоустроено 4,7 тысяч человек.

Депутат Светлана Тюнина поинтересовалась современным «портретом» безработного. Из ответа Марии Маслаковой можно сказать, что это женщина средних лет со средним образованием, которая ищет работу с зарплатой до 25-30 тысяч рублей. Доля молодежи в возрасте до 30 лет, которые переступили порог службы занятости – 36,2%, лиц предпенсионного возраста – 4,8% от общего числа обратившихся.

По словам директора ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения», организация перестроилась на поиск рабочих специальностей, востребованных на рынке труда. Тем, кто не чурается физического труда, предлагают пройти переподготовку или повысить квалификацию по имеющейся специальности.

– Много ли на сегодняшний день «профессиональных» безработных? – спросила Светлана Тюнина, имея в виду тех, кто просто ходит по предприятиям и организациям и просит кадровиков поставить прочерк в графе «вакансии».

- Порядка 20% просто хотят сидеть на пособии. Это наша «болевая точка», с которой мы боремся. Мы не заинтересованы в том, чтобы нашу службу воспринимали как «выплатную кассу», – пояснила Мария Маслакова.

Депутат Ольга Прокопенко поинтересовалась трудоустройством подростков. Оказалось, что в этом году даже по сравнению с эпидемиологически благополучным 2019-м летом работали 1130 школьников по 440 договорам. В два раза больше, чем два года назад. А в следующем году Мария Маслакова анонсировала увеличение числа рабочих мест еще на треть.

– Чаще всего подросткам дают работу в бюджетных организациях. А вот частные структуры не спешат давать работу несовершеннолетним, ссылаясь на сложности при прокурорских проверках и множество ограничений, которые нужно соблюдать. Мы уже обратились с инициативой в Минтруд, чтобы как-то изменить ситуацию. Нам максимально хочется вывести ребят из теневой занятости: многие трудоустраиваются, но неофициально, – сказала Мария Маслакова.

Уже в этом году областная служба занятости будет реорганизована. Вместо нескольких существующих появится одно казенное учреждение. В новом формате уже начал работать центр занятости на Боевом проезде. Каждый его сотрудник, по словам Марии Маслаковой, стал универсальным специалистом, оказывает полный перечень услуг.
8 2624
#безработица
2

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

липецк1

9 минут назад
МНОГО ОБМАНА ...ПИШУТ А РАБОТЫ НЕТ
ответить

Сергей 13

13 минут назад
(С зарплатой до 25-30 тысяч)-Вы там совсем ку-ку?Это зарплата дворника, зарплата средняя рабочего должна от сорока начинаться.
ответить

Факт

27 минут назад
Так, в этом году официальными безработными признаны 2,5 тысячи липчан. При содействии службы занятости в этом году было трудоустроено 4,7 тысяч человек.
ответить

Торин

28 минут назад
Просто хотят сидеть на пособии? А сколько времени можно на нём сидеть. Ну по моему год и всё. Людей за идиотов принимают? Достаточно сравнить уровень и объём производства в Липецке до и после развала СССР. Работы море, только низкооплачиваемую. Стабильность увы только на бумаге....
ответить

111

сегодня, 13:54
многие работают подработками через сторонние конторы например 900 рублей получит человек а еще примерно 450 за его же работу получит сторонняя контора которая всего лишь предоставила его
ответить

Когда же

сегодня, 13:45
Депутаты будут побираться.
ответить

Липчанин

сегодня, 13:45
Руководитель центра занятости должен бы знать, что молодежь теперь считается до 35 лет.
ответить

Семен

сегодня, 13:36
Бригада каменьщиков ищет работу. Интим - не предлагать.
ответить

Еще в рубрике

На 77-м году Победы в Липецке закончили выдавать жилье участникам Великой Отечественной войны
#жилье
1
На 77-м году Победы в Липецке закончили выдавать жилье участникам Великой Отечественной войны

48 минут назад

Общество
Липчане жалуются на неработающий светофор
#светофор #дорожное движение
3
Липчане жалуются на неработающий светофор

сегодня, 12:59

Общество
На исполнение аварийной заявки жителей Липецка мэрия отводит 24 часа
#ЕДС #ЖКХ
7
На исполнение аварийной заявки жителей Липецка мэрия отводит 24 часа

сегодня, 12:44

Общество
Липецким бизнесменам предъявили за игрушки
#иск #права #игрушка
4
Липецким бизнесменам предъявили за игрушки

сегодня, 12:29

Общество
За сутки в Липецкой области выявлены 290 случаев инфицирования коронавирусом, 13 человек от COVID-19...
#коронавирус
52
За сутки в Липецкой области выявлены 290 случаев инфицирования коронавирусом, 13 человек от COVID-19...

сегодня, 11:50

Общество
В липецком транспорте усилили проверку соблюдения масочного режима
#масочный режим #проверка #рейд
62
В липецком транспорте усилили проверку соблюдения масочного режима

сегодня, 11:04

Общество