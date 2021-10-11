За себя и друга: как платить за проезд в Липецке?

Пассажиры должны оплачивать не только оказанную им услугу, но и расплачиваться за проезд своих собак.

Немногие обращают внимание на то, что в «Правилах пользования трамваями, троллейбусами и автобусами в городе Липецка» есть пункт, касающийся провоза в транспорте собак. Как оказалось, согласно пункту 5.2, пассажир должен платить не только за свою поездку, но и за проезд собаки. В «Правилах...» указано, что собака едет в транспорте в соответствии с действующим тарифом.Как известно, плата за проезд в городском транспорте составляет разные суммы для разных категорий пассажиров. Пояснения по оплате проезда питомцев дали в администрации Липецка.- Собак карликовых пород можно провозить в общественном транспорте бесплатно – на руках или в сумке (переноске). За собаку-поводыря для незрячих пассажиров тоже не нужно оплачивать проезд, но на животном должны быть намордник и поводок. Собак крупных пород разрешено провозить на задних площадках автобусов, оплатив за них проезд согласно установленному тарифу. Он составляет 26 рублей наличными и 21 – в случае оплаты транспортной или банковской картой. При этом животное должно быть в наморднике и ошейнике с пристегнутым поводком, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка.В соответствии с Гражданским кодексом, собака приравнивается к имуществу. В случаях ДТП страховое возмещение выплачивается пострадавшему за нанесенный вред здоровью и имуществу. Следовательно, если в ДТП пострадает питомец, его владельцу полагается страховое возмещение.