Общество

15 минут назад

За себя и друга: как платить за проезд в Липецке?

405
#проезд #оплата #транспорт
За себя и друга: как платить за проезд в Липецке?

Пассажиры должны оплачивать не только оказанную им услугу, но и расплачиваться за проезд своих собак.

Немногие обращают внимание на то, что в «Правилах пользования трамваями, троллейбусами и автобусами в городе Липецка» есть пункт, касающийся провоза в транспорте собак. Как оказалось, согласно пункту 5.2, пассажир должен платить не только за свою поездку, но и за проезд собаки. В «Правилах...» указано, что собака едет в транспорте в соответствии с действующим тарифом.

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Как известно, плата за проезд в городском транспорте составляет разные суммы для разных категорий пассажиров. Пояснения по оплате проезда питомцев дали в администрации Липецка.

- Собак карликовых пород можно провозить в общественном транспорте бесплатно – на руках или в сумке (переноске). За собаку-поводыря для незрячих пассажиров тоже не нужно оплачивать проезд, но на животном должны быть намордник и поводок. Собак крупных пород разрешено провозить на задних площадках автобусов, оплатив за них проезд согласно установленному тарифу. Он составляет 26 рублей наличными и 21 – в случае оплаты транспортной или банковской картой. При этом животное должно быть в наморднике и ошейнике с пристегнутым поводком, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка.

В соответствии с Гражданским кодексом, собака приравнивается к имуществу. В случаях ДТП страховое возмещение выплачивается пострадавшему за нанесенный вред здоровью и имуществу. Следовательно, если в ДТП пострадает питомец, его владельцу полагается страховое возмещение.
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#проезд #оплата #транспорт

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