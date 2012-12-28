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Происшествия
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18 минут назад
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12-летнего мальчика сбили на улице Баумана
Помощь ребенку оказал наряд ДПС.
«Непосредственно после ДТП рядом с местом происшествия оказался наряд специализированной роты ДПС. Автоинспекторы вызвали скорую помощь, доложили об аварии в дежурную часть, и, используя специальную укладку, оказали первую помощь подростку. Затем передали его прибывшим медикам», — сообщили в областном управлении МВД.
Причины аварии еще не установлены.
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