12-летнего мальчика сбили на улице Баумана

Помощь ребенку оказал наряд ДПС.



Сегодня около 16:00 на регулируемом переходе через улицу Баумана 37-летний водитель автомобиля «Хендай» сбил 12-летнего велосипедиста.«Непосредственно после ДТП рядом с местом происшествия оказался наряд специализированной роты ДПС. Автоинспекторы вызвали скорую помощь, доложили об аварии в дежурную часть, и, используя специальную укладку, оказали первую помощь подростку. Затем передали его прибывшим медикам», — сообщили в областном управлении МВД.Причины аварии еще не установлены.