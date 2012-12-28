Сегодня в Липецке: идём на температурный рекорд, каждый третий липчанин хотел бы сменить профессию
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Происшествия
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51 минуту назад
54-летняя женщина пострадала в столкновении на улице Ильича
По данным ГИБДД, 17 марта на дорогах области пострадали трои человека.
Еще одна авария произошла вчера в Липецке на улице Баумана: 37-летний водитель автомобиля «Хендай» сбил 12-летнего велосипедиста. Мальчика доставили в больницу.
В селе Доброе на улице Ленина столкнулись автомобилей «Шевроле» с 26-летней женщиной за рулем и 62-летний велосипедиста. Получивший травмы мужчина госпитализирован.
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