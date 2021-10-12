Происшествия

59 минут назад

Подозрительная коробка вызвала переполох у администрации Липецкой области

8 701
#подозрительный предмет #животные
1
Подозрительная коробка вызвала переполох у администрации Липецкой области

Под дверь администрации подбросили щенков.

Сегодня у здания администрации Липецкой области на Соборной площади обнаружили подозрительную коробку. Охрана сразу вызвала полицию.

Внутри коробки полицейских и администрацию ждал приятный сюрприз: там были четверо щенков.

- Эти малыши навели немало шороху, - поделился на своей странице в Инстаграм губернатор Игорь Артамонов. - Закрытую коробку c ними подбросили под дверь администрации. Охрана действовала по инструкции - вызвала полицию. Удивление у всех было большое. Отправили щенков в ветеринарную клинику. Потом будем думать, что с ними делать.

8 701
#подозрительный предмет #животные
1

Комментарии (8)

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Надеюсь

6 минут назад
Губернатор и его замы возьмут себе по щенку. И покажут на личном примере, что делать с бездомными животными.
ответить

Теперь

14 минут назад
будут бегать по городу голодные,но с бирками в ушах.
ответить

lidija

25 минут назад
Где госприют? Где бесплатная стерилизация? Почему до сих пор работает бывший "отстрельщик собак" Ульшин с животными? Как он из отстрельщика превратился в "Воспитателя животных"? Много, много, много вопросов никто в серьез не решает. На все обращения к власти зоозащитники всегда получают ничего не значащие отписки. На фонтаны деньги есть, на госприют для животных денег нет. Фонтаны могут подождать, а животные хотят кушать. Зоозащитников не хватает. Кончится ли этот беспредел?
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Эх,

34 минуты назад
маленькие бедолаги
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Денис

36 минут назад
В Мюнхен их пусть отправит.
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Конституция

40 минут назад
Раздайте чиновникам как премию!
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Аня

45 минут назад
Вот правильно. Хорошо что Артамонову подбросили. Пусть пристраивает, воспользуется связями
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ToniC

47 минут назад
какой богатый на переполохи сегодня день
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