Происшествия
59 минут назад
Подозрительная коробка вызвала переполох у администрации Липецкой области
Под дверь администрации подбросили щенков.
Сегодня у здания администрации Липецкой области на Соборной площади обнаружили подозрительную коробку. Охрана сразу вызвала полицию.
Внутри коробки полицейских и администрацию ждал приятный сюрприз: там были четверо щенков.
- Эти малыши навели немало шороху, - поделился на своей странице в Инстаграм губернатор Игорь Артамонов. - Закрытую коробку c ними подбросили под дверь администрации. Охрана действовала по инструкции - вызвала полицию. Удивление у всех было большое. Отправили щенков в ветеринарную клинику. Потом будем думать, что с ними делать.
Внутри коробки полицейских и администрацию ждал приятный сюрприз: там были четверо щенков.
- Эти малыши навели немало шороху, - поделился на своей странице в Инстаграм губернатор Игорь Артамонов. - Закрытую коробку c ними подбросили под дверь администрации. Охрана действовала по инструкции - вызвала полицию. Удивление у всех было большое. Отправили щенков в ветеринарную клинику. Потом будем думать, что с ними делать.
Надеюсь
Теперь
lidija
Эх,
Денис
Конституция
Аня
ToniC