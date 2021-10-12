Подозрительная коробка вызвала переполох у администрации Липецкой области

Под дверь администрации подбросили щенков.

Сегодня у здания администрации Липецкой области на Соборной площади обнаружили подозрительную коробку. Охрана сразу вызвала полицию.Внутри коробки полицейских и администрацию ждал приятный сюрприз: там были четверо щенков.- Эти малыши навели немало шороху, - поделился на своей странице в Инстаграм губернатор Игорь Артамонов. - Закрытую коробку c ними подбросили под дверь администрации. Охрана действовала по инструкции - вызвала полицию. Удивление у всех было большое. Отправили щенков в ветеринарную клинику. Потом будем думать, что с ними делать.