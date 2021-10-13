Коронавирус

26 минут назад

В ЛГТУ пока не идёт речи о переводе на дистанционное обучение

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#вакцинация #коронавирус
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В ЛГТУ пока не идёт речи о переводе на дистанционное обучение

Там болеют коронавирусом всего 0,24% студентов.

Напомним, в понедельник, 11 октября на заседании областного оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции было озвучено, что больше всего непривитых от коронавируса - в Липецком государственном техническом университете. Губернатор Игорь Артамонов предложил перевести этот вуз на дистанционное обучение и добавил: «раз ректор вуза нас не слышит».

Как сообщили GOROD48 в ЛГТУ, диагноз COVID-19 сейчас подтвержден у 9 сотрудников — это всего 1,7% от общего количества работников и преподавателей и у 16 студентов — а это всего 0,24% от общего числа обучающихся.

Напомним, что в соответствие с требованиями Роспотребнадзора, перевод на дистанционное обучение частично или полностью в образовательных учреждениях происходит, когда число заболевших ОРВИ превышает 20%.

По последним данным, вакцинированы от коронавируса в Липецком государственном техническом университете 80% сотрудников и преподавателей и 26% студентов. Речи о переводе на дистанционное обучение в вузе пока не идёт.
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#вакцинация #коронавирус
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Комментарии (1)

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аксиома

4 минуты назад
Там работают и обучаются самые умные люди,которые не поддаются всеобщей панике и * ....
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