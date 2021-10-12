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Как в Липецкой области выросли цены

26 1961
#цена #инфляция
4
Как в Липецкой области выросли цены

Аналитики высчитали индексы потребительских цен в регионах и составили рейтинг.

В августе 2021 года в РФ продолжился рост инфляции, сообщает агентство РИА Рейтинг. Наибольший вклад в рост потребительских цен внесли непродовольственные товары, которые подорожали в январе-августе текущего года на 5,6%. Цены на продовольственные товары выросли на 4,5%, на услуги – на 3,9%. В региональном разрезе потребительские цены выросли во всех субъектах РФ, однако разброс довольно большой - от 0,5% до 6,3%.

Наиболее высокая инфляция в январе-августе 2021 года отмечается в Забайкальском крае (+6,3%), Алтайском крае (+6,3%), Краснодарском крае (+6,2%), г. Севастополь (+6,1%), Калининградской области (+5,9%) и в Архангельской области (+5,9%).

В Липецкой области за этот период инфляция составила 5,1%. На столько выросли цены на товары и услуги за период с декабря 2020 года до августа 2021 года. Рост в сравнении с августом составил 1,8%. Индекс потребительских цен на продовольственные товары за период с декабря 2020 по август 2021 года составил 4,3%, цены на непродовольственные товары за этот срок выросли на 6,5%, на услуги — на 4,2%.

По сводному индексу потребительских цен Липецкая область оказалась на 57 строчке рейтинга регионов. Это самая высокая позиция среди регионов Центрального Черноземья. Так, Тамбовская область оказалась на 63 строчке с инфляцией в 5,3%, Курская область — на 65 позиции (5,4%), Белгородская область — на 73 строке (5,5%), Воронежская область — на 78 месте (5,8%).

Наиболее низкие показатели инфляции зафиксированы в Ненецком автономном округе (+0,5%), Ханты-Мансийском автономном округе – Югра (+2,5%), Ямало-Ненецком автономном округе (+2,7%), Сахалинской области (+2,9%), Амурской области (+3,0%) и в Чукотском автономном округе (+3,0%).
26 1961
#цена #инфляция
4

Комментарии (26)

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Анна

7 минут назад
Бедные люди! Как только можно выжить на такие низкие доходы?! Верю что есть голодающие! Просто наш народ стыдливый, терпеливый, молчаливый.Куда смотрит,власть, врачи, которые хотя бы поразмыслили как можно пропитаться, обследоваться, лечиться и прожить ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ на такие грошовые пенсии и зарплаты! Не понятно, что дает людям СТРАХОВАЯ медицина когда больной все расходы берет на себя, а кому нечем расплачиваться, они и не лечатся, все идет на запускание болезни.И где же взяться тут какому-то иммунитету и крепкому организму чтобы бороться с недугом?
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Артурчик @

13 минут назад
Водитель газели., молодец, зришь в корень!
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Просто мимо проходил

15 минут назад
А по утру они проснулись! Эти цены растут постоянно, иногда медленно, в этом году - нехилыми скачками. И теперь мы должны радоваться, что Липецкая область оказалась на 57 строчке? Это победа местной власти или ошибка статистики?
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Леший

18 минут назад
Буржуа, какой рынок? С тех пор, как государство навязало нам членство в ВТО и заявило, что ему (государству, а не стране) выгоден слабый рубль, ни о каком рынке внутри страны речь не идёт, мы живём в эпоху нового развитого социализма, когда государство активно вмешивается в ценообразование.
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Сельзоз

20 минут назад
Если кто-то хочет курицу по 100руб, то сами выращивайте и продавайте по 100 рублей. А мы посмотрим
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Липчанин

34 минуты назад
Ну вы же голосовали за эту власть? Кушайте теперь, не обляпайтесь. Заслужили.
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1

35 минут назад
Полная брехня эта статистика, курица была 100, стала 150, металлопрокат в 2 раза, дерево в 2 раза, за кап ремонт хотят на 25 % поднять, т.к. строиматериалы подорожали в 2 РАЗА ВСЕ, это значит от 50% подорожание. Ну а по статистике да, конечно 5%.
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Гвоздь

35 минут назад
Если брать в доллорах то 10 лет назад зарплата была выше чем сейчас. Если смотреть по процентам кредитов то инфляция 15%в год
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Правда

39 минут назад
Вот брехуны.Посмотрите на сколько всё подорожало.Металл,машины.Капремонтт правительство увеличило на 25%.
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Буржуа

45 минут назад
А кто, как не ранок, должен регулировать цены? Кто может вас заставить продавать картошку дешевле ваших желаний? Именно рынок.
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