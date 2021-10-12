Общество
сегодня, 09:42
Как в Липецкой области выросли цены
Аналитики высчитали индексы потребительских цен в регионах и составили рейтинг.
В августе 2021 года в РФ продолжился рост инфляции, сообщает агентство РИА Рейтинг. Наибольший вклад в рост потребительских цен внесли непродовольственные товары, которые подорожали в январе-августе текущего года на 5,6%. Цены на продовольственные товары выросли на 4,5%, на услуги – на 3,9%. В региональном разрезе потребительские цены выросли во всех субъектах РФ, однако разброс довольно большой - от 0,5% до 6,3%.
Наиболее высокая инфляция в январе-августе 2021 года отмечается в Забайкальском крае (+6,3%), Алтайском крае (+6,3%), Краснодарском крае (+6,2%), г. Севастополь (+6,1%), Калининградской области (+5,9%) и в Архангельской области (+5,9%).
В Липецкой области за этот период инфляция составила 5,1%. На столько выросли цены на товары и услуги за период с декабря 2020 года до августа 2021 года. Рост в сравнении с августом составил 1,8%. Индекс потребительских цен на продовольственные товары за период с декабря 2020 по август 2021 года составил 4,3%, цены на непродовольственные товары за этот срок выросли на 6,5%, на услуги — на 4,2%.
По сводному индексу потребительских цен Липецкая область оказалась на 57 строчке рейтинга регионов. Это самая высокая позиция среди регионов Центрального Черноземья. Так, Тамбовская область оказалась на 63 строчке с инфляцией в 5,3%, Курская область — на 65 позиции (5,4%), Белгородская область — на 73 строке (5,5%), Воронежская область — на 78 месте (5,8%).
Наиболее низкие показатели инфляции зафиксированы в Ненецком автономном округе (+0,5%), Ханты-Мансийском автономном округе – Югра (+2,5%), Ямало-Ненецком автономном округе (+2,7%), Сахалинской области (+2,9%), Амурской области (+3,0%) и в Чукотском автономном округе (+3,0%).
Наиболее высокая инфляция в январе-августе 2021 года отмечается в Забайкальском крае (+6,3%), Алтайском крае (+6,3%), Краснодарском крае (+6,2%), г. Севастополь (+6,1%), Калининградской области (+5,9%) и в Архангельской области (+5,9%).
В Липецкой области за этот период инфляция составила 5,1%. На столько выросли цены на товары и услуги за период с декабря 2020 года до августа 2021 года. Рост в сравнении с августом составил 1,8%. Индекс потребительских цен на продовольственные товары за период с декабря 2020 по август 2021 года составил 4,3%, цены на непродовольственные товары за этот срок выросли на 6,5%, на услуги — на 4,2%.
По сводному индексу потребительских цен Липецкая область оказалась на 57 строчке рейтинга регионов. Это самая высокая позиция среди регионов Центрального Черноземья. Так, Тамбовская область оказалась на 63 строчке с инфляцией в 5,3%, Курская область — на 65 позиции (5,4%), Белгородская область — на 73 строке (5,5%), Воронежская область — на 78 месте (5,8%).
Наиболее низкие показатели инфляции зафиксированы в Ненецком автономном округе (+0,5%), Ханты-Мансийском автономном округе – Югра (+2,5%), Ямало-Ненецком автономном округе (+2,7%), Сахалинской области (+2,9%), Амурской области (+3,0%) и в Чукотском автономном округе (+3,0%).
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Анна
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