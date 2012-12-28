Наряд ДПС доставил в больницу рожавшую женщину

Липчанке вовремя оказали медицинскую помощь: она родила седьмого ребенка.

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В Липецке сотрудники ГИБДД заместитель командира взвода Андрей Токарев и старший инспектор отдельной роты Дмитрий Шаронин доставили в больницу рожавшую женщину. Как оказалось, их помощь была своевременной: женщине понадобилась срочная операция.«Полицейские несли службу на улице Советской. К ним подбежал обеспокоенный мужчина, который сообщил, что его беременной супруге срочно требуется медицинская помощь.Полицейские пригласили женщину в патрульный автомобиль, а затем, включив световые и звуковые сигналы, оперативно доставили в больницу, где врачи её прооперировали.Благодаря неравнодушию и профессионализму сотрудников полиции, у этой истории счастливый финал. У супругов родился седьмой ребенок», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Сейчас женщина с ребенком находятся под наблюдением врачей. Многодетная мать поблагодарила полицейских: «Спасибо сотрудникам, что спасли мне жизнь. Боюсь думать о том, как всё могло сложиться, если бы их не оказалось рядом. Не знаю их имен, но передайте им, пожалуйста, мою благодарность! Я молюсь за их здоровье».