Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Липецкая вечЁрка: долгая воздушная тревога, задержания по скандальным видео и кому принадлежат липецкие УК
Общество
748
сегодня, 16:13
6
Наряд ДПС доставил в больницу рожавшую женщину
Липчанке вовремя оказали медицинскую помощь: она родила седьмого ребенка.
«Полицейские несли службу на улице Советской. К ним подбежал обеспокоенный мужчина, который сообщил, что его беременной супруге срочно требуется медицинская помощь.
Полицейские пригласили женщину в патрульный автомобиль, а затем, включив световые и звуковые сигналы, оперативно доставили в больницу, где врачи её прооперировали.
Благодаря неравнодушию и профессионализму сотрудников полиции, у этой истории счастливый финал. У супругов родился седьмой ребенок», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сейчас женщина с ребенком находятся под наблюдением врачей. Многодетная мать поблагодарила полицейских: «Спасибо сотрудникам, что спасли мне жизнь. Боюсь думать о том, как всё могло сложиться, если бы их не оказалось рядом. Не знаю их имен, но передайте им, пожалуйста, мою благодарность! Я молюсь за их здоровье».
0
0
0
5
1
Комментарии (6)