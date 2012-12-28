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сегодня, 10:41
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26-летний парень нашел на улице телефон и перевел на свою карту 51 тысячу рублей
Найти похитителя чужих денег не составило труда, теперь он фигурант двух уголовных дел.
В начале апреля мужчина потерял на улице телефон и пришел в банк для блокировки привязанного к номеру счета. Там ему сообщили, что в день потери телефона с его счета вывели 51 рублей. Ельчанин сразу же обратился в полицию.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже денег. Им оказался неработающий ранее судимый 26-летний житель Ельца, который нашел телефон и перевел деньги на свой счет. Теперь он является фигурантом уголовных дел о хищении телефона и о краже денежных средств с банковского счета», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
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