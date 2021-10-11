В Липецкой области с рождаемостью и смертностью хуже чем в среднем в Центральном федеральном округе

Естественная убыль населения в январе-августе 2021 года превысила на 1784 человек данные 2020 года.

Росстат опубликовал данные по движению населения за январь-август этого года. В течение этого времени в стране родились 928 184 человек (в августе – 125 357), а умерло 1 523 546 граждан (в августе 208 237). По сравнению с аналогичным периодом 2020 года в России родилось на 1,1% меньше детей, а умерло на 18,5% больше человек.



Росстат выделил четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19. Как основная причина, эта инфекция убила в августе 2021 года 38 603 человека. Ковид предполагается как основная причина смерти еще у 4 977 россиян. COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиявшим на развитие иных болезней и способствовавшим появлению осложнений, ускоривших смерть пациента, в 1 254 случаях. COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но не повлиял на наступление смерти у 4 555 человек.



В августе этого года в Липецкой области умерло 1884 человека – на 480 больше, чем в августе прошлого года. То есть смертность выросла более чем на треть – на 34,2%. Всего в январе-августе в области умерло 14 377 человек – на 22,1% больше, чем годом ранее. В то же время в регионе родились 5973 малыша – на 3% меньше, чем в январе-августе прошлого года.



Естественная убыль населения в январе-августе 2021 года в регионе превысила на 1784 человек данные 2020 года.



При этом дела в нашем регионе в целом хуже, чем по Центральному федеральному округу, в котором с начала года рождаемость упала на 0,6%, а смертность выросла на 19,6%.