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В Липецкой области с рождаемостью и смертностью хуже чем в среднем в Центральном федеральном округе

12 952
#демография #коронавирус
2
В Липецкой области с рождаемостью и смертностью хуже чем в среднем в Центральном федеральном округе

Естественная убыль населения в январе-августе 2021 года превысила на 1784 человек данные 2020 года.

Росстат опубликовал данные по движению населения за январь-август этого года. В течение этого времени в стране родились 928 184 человек (в августе – 125 357), а умерло 1 523 546 граждан (в августе 208 237). По сравнению с аналогичным периодом 2020 года в России родилось на 1,1% меньше детей, а умерло на 18,5% больше человек.

Росстат выделил четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19. Как основная причина, эта инфекция убила в августе 2021 года 38 603 человека. Ковид предполагается как основная причина смерти еще у 4 977 россиян. COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиявшим на развитие иных болезней и способствовавшим появлению осложнений, ускоривших смерть пациента, в 1 254 случаях. COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но не повлиял на наступление смерти у 4 555 человек.

В августе этого года в Липецкой области умерло 1884 человека – на 480 больше, чем в августе прошлого года. То есть смертность выросла более чем на треть – на 34,2%. Всего в январе-августе в области умерло 14 377 человек – на 22,1% больше, чем годом ранее. В то же время в регионе родились 5973 малыша – на 3% меньше, чем в январе-августе прошлого года.

Естественная убыль населения в январе-августе 2021 года в регионе превысила на 1784 человек данные 2020 года.

При этом дела в нашем регионе в целом хуже, чем по Центральному федеральному округу, в котором с начала года рождаемость упала на 0,6%, а смертность выросла на 19,6%.
12 952
#демография #коронавирус
2

Комментарии (12)

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60+

13 минут назад
Не пора президенту разобраться с властью области ! И лишить всех прав ЕДР так как она потеряла авторитет жителей области ( коррупция и враньё).
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Сбер

14 минут назад
Мы всё оптимизируем.
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Владимир

15 минут назад
Сталин, да неспособны они на все то, о чем пишешь. Мозгов не хватает у этих эффективных. Ума не хватает и у нас, чтобы с помощью выборов выкинуть эту воровскую власть на помойку истории и прекратить геноцид народа
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Алоизий

40 минут назад
Это потому, что менеджеры эффективные! Куда надо стадо гонят...
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Иван

43 минуты назад
Сбербанк рулит!!!!!
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глас народа

45 минут назад
нетрадиционная ориентация не способствует рождаемости в отличии от Центрального федерального округа в целом
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Медицина - я-ля "тришкин кофтан"

46 минут назад
Откуда детей брать, если роддома и акушерские центры отданы под корону. Когда "оптимизировали", сокращая всё и вся кто подумал о последствиях? А сейчас "тришкин кафтан", одни закрывают в угоду другому.
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Сталин

48 минут назад
Артамонову пора задуматься над этими цифрами ,как и главе города и начать поднимать медицину,строить поликлиники новые,больницы,а не поднимать спорт,где все деньги разворовывают и пользы никакой обществу,как и ремонт парков и улиц, здоровье людей и медицина поважнее будет
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Викторм

49 минут назад
Кто бы сомневался.. В субботу над заводом такой плотный смог стоял - плохо видно было. Но наша природоохранная прокуратура через денежку не видит ничего...
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Волонтер

49 минут назад
СО смертностью хуже,чем по другим регионам. Не выполняем план.
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