Общество

вчера, 13:37

Звезда «Comedy Woman» Екатерина Варнава призывает помочь елецкому приюту

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#животные #приют
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Звезда «Comedy Woman» Екатерина Варнава призывает помочь елецкому приюту

Екатерина Варнава поддержала Анастасию Задорожную на своей странице в Инстаграм.

Ещё одна знаменитость обратила внимание на проблемы приюта для животных «Пушистый домосед» в Елецком районе Липецкой области. На этот раз в защиту приюта выступила Екатерина Варнава, у которой 7,5 миллиона подписчиков в Инстаграм.

- Настя со своим мужем делает большое очень доброе дело — она решила помочь приюту для животных в Липецкой области выжить под давлением управления ветеринарии, - написала Екатерина Варнава в сториз на своей странице в Инстаграм. - У них всего 8 месяцев, чтобы реализовать огромный список всех необходимых условий для того, чтобы продолжить существовать и быть пристанищем для животных, которые остались без хозяев. Я думаю, мы с вами можем помочь Насте собрать средства для трёх самых сложных и дорогостоящих пунктов из списка её планов: ограждение территории, электричество, водоснабжение и водоотведение. Это очень большие деньги. Но где не успевает сделать один, могут справиться люди все вместе.

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Напомним, что в начале октября управление ветеринарии Липецкой области сообщило, что в ходе плановой выездной проверки приюта для животных в Ельце были выявлены нарушения обязательных требований закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России» и порядка организации деятельности приютов для животных и установления норм содержания животных в них на территории Липецкой области. Чтобы исправить ситуацию, актриса Анастасия Задорожная уже строит вольеры в приюте для животных в Ельце.

Приют для животных в Ельце находится в здании бывшего тюремного коровника, которое передано зоозащитникам в безвозмездную аренду. Хозяйка приюта Надежда Александровна рассказала Анастасии Задорожной, что управление ветеринарии выдало ей предписание на 39 пунктов: там есть и строительство забора, обязательная вакцинация от бешенства самой женщины, необходимость провести в приют воду, отопление и канализацию и ряд других практически невыполнимых для зоозащитницы требований. Деньги проверяющие посоветовали искать с помощью волонтёров. Сбор средств уже открыт.

Фото -  instagram.com/kativarnava

53 3574
#животные #приют
6

Комментарии (53)

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Вася

сегодня, 00:03
Люди ! Давайте поможем Варнаве . У неё что-то с лицом .
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Всю любовь и ласку...

сегодня, 00:01
Вот родитесь в следующий раз в собачьей шкуре и тогда прочувствуете на себе.
ответить

а самой слабо?

вчера, 22:59
показала бы пример, чай, не нищая
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Анна

вчера, 22:56
Человек Катя, браво!!!
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Город

вчера, 22:39
Житель, каждый помогает тому , кому считает нужным . Личное дело каждого . Я всегда помогал и буду помогать животным . Слишком много видел их , пострадавших от рук детей . Года полтора назад обьявили сбор денег на изувеченного детишками щенка . За 2 дня было собрано 1 миллион 200 тысяч .Не догадываетесь почему так быстро люди откликнулись ?
ответить

Света

вчера, 22:10
Житель, правильно говоришь, адекватный человек.
ответить

Гостья

вчера, 22:07
Что у неё с губами?? Смотреть очень не приятно
ответить

Лип48

вчера, 21:32
Не хорошо пиариться на добрых делах.
ответить

Ю.

вчера, 21:29
От таких приютов толку нет., от каких приютов толк есть, и что, в вашем понимании, толк?
ответить

Гость

вчера, 21:06
Дело хорошее. Надо бывших хозяев территории о помощи просить. ФСИН поможет.
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