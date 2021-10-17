Общество
вчера, 13:37
Звезда «Comedy Woman» Екатерина Варнава призывает помочь елецкому приюту
Екатерина Варнава поддержала Анастасию Задорожную на своей странице в Инстаграм.
Ещё одна знаменитость обратила внимание на проблемы приюта для животных «Пушистый домосед» в Елецком районе Липецкой области. На этот раз в защиту приюта выступила Екатерина Варнава, у которой 7,5 миллиона подписчиков в Инстаграм.
- Настя со своим мужем делает большое очень доброе дело — она решила помочь приюту для животных в Липецкой области выжить под давлением управления ветеринарии, - написала Екатерина Варнава в сториз на своей странице в Инстаграм. - У них всего 8 месяцев, чтобы реализовать огромный список всех необходимых условий для того, чтобы продолжить существовать и быть пристанищем для животных, которые остались без хозяев. Я думаю, мы с вами можем помочь Насте собрать средства для трёх самых сложных и дорогостоящих пунктов из списка её планов: ограждение территории, электричество, водоснабжение и водоотведение. Это очень большие деньги. Но где не успевает сделать один, могут справиться люди все вместе.
Напомним, что в начале октября управление ветеринарии Липецкой области сообщило, что в ходе плановой выездной проверки приюта для животных в Ельце были выявлены нарушения обязательных требований закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России» и порядка организации деятельности приютов для животных и установления норм содержания животных в них на территории Липецкой области. Чтобы исправить ситуацию, актриса Анастасия Задорожная уже строит вольеры в приюте для животных в Ельце.
Приют для животных в Ельце находится в здании бывшего тюремного коровника, которое передано зоозащитникам в безвозмездную аренду. Хозяйка приюта Надежда Александровна рассказала Анастасии Задорожной, что управление ветеринарии выдало ей предписание на 39 пунктов: там есть и строительство забора, обязательная вакцинация от бешенства самой женщины, необходимость провести в приют воду, отопление и канализацию и ряд других практически невыполнимых для зоозащитницы требований. Деньги проверяющие посоветовали искать с помощью волонтёров. Сбор средств уже открыт.
Фото - instagram.com/kativarnava
- Настя со своим мужем делает большое очень доброе дело — она решила помочь приюту для животных в Липецкой области выжить под давлением управления ветеринарии, - написала Екатерина Варнава в сториз на своей странице в Инстаграм. - У них всего 8 месяцев, чтобы реализовать огромный список всех необходимых условий для того, чтобы продолжить существовать и быть пристанищем для животных, которые остались без хозяев. Я думаю, мы с вами можем помочь Насте собрать средства для трёх самых сложных и дорогостоящих пунктов из списка её планов: ограждение территории, электричество, водоснабжение и водоотведение. Это очень большие деньги. Но где не успевает сделать один, могут справиться люди все вместе.
Напомним, что в начале октября управление ветеринарии Липецкой области сообщило, что в ходе плановой выездной проверки приюта для животных в Ельце были выявлены нарушения обязательных требований закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России» и порядка организации деятельности приютов для животных и установления норм содержания животных в них на территории Липецкой области. Чтобы исправить ситуацию, актриса Анастасия Задорожная уже строит вольеры в приюте для животных в Ельце.
Приют для животных в Ельце находится в здании бывшего тюремного коровника, которое передано зоозащитникам в безвозмездную аренду. Хозяйка приюта Надежда Александровна рассказала Анастасии Задорожной, что управление ветеринарии выдало ей предписание на 39 пунктов: там есть и строительство забора, обязательная вакцинация от бешенства самой женщины, необходимость провести в приют воду, отопление и канализацию и ряд других практически невыполнимых для зоозащитницы требований. Деньги проверяющие посоветовали искать с помощью волонтёров. Сбор средств уже открыт.
Фото - instagram.com/kativarnava
Комментарии (53)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Вася
Всю любовь и ласку...
а самой слабо?
Анна
Город
Света
Гостья
Лип48
Ю.
Гость