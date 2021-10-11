Эпидситуация в Липецкой области в несколько раз хуже прошлогодней

Сегодня на заседании областного оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции главный санитарный врач региона Владимир Бондарев сообщил о том, что эпидситуация в регионе оценивается как крайне неблагополучная.





- Главная мера профилактики - вакцинация. Заболеваемость среди привитых - до одного процента. Но пока привиты 46% взрослого населения, и до 75-процентного охвата липчан вакцинацией ещё очень далеко, - отметил Владимир Бондарев.



Самый низкий уровень привитых - среди учащейся молодёжи (16,8%) и в сфере торговли (25%).



Больше всего непривитых - в Липецком государственном техническим университетом. Губернатор Игорь Артамонов предложил перевести этот вуз на дистанционное обучение, "раз ректор вуза нас не слышит". В свою очередь, главным санитарный врач региона попросил возобновить санобработку общественного транспорта, увеличить число проверок масочного режима на транспорте и предприятиях торговли (недавно был случай нападения на проверяющего безмасочным пассажиром "маршрутки").



Вице-губернатор Александр Ильин сообщил о привитых 424 тысячах липчан, а задача - привить 60% взрослого населения к 1 ноября. Чтобы достичь этого показателя, нужно увеличить темпы вакцинации в 10 раз.



В инфекционных стационарах лечатся 2100 человек, из них 250 находятся на кислородной поддержке. 85% коек в этих инфекционных стационарах заняты. Завтра коронавирусным госпиталем станет Данковский акушерско-гинекологический центр. Идет подготовка к перепрофилированию в коронавирусный госпиталь инфекционного отделения Усманской ЦРБ. Таким образом, общее число мест для лечения этого заболевания будет доведено до 2700.



К лечению ковида привлечены 17 ординаторов и 246 студентов Липецкого и Елецкого медколледжей. Созданы дополнительно 10 бригад для работы на скорой помощи. Три врача перешли на работу в ковидные госпитали из частных медицинских организаций. 13 врачей и 230 медсестер из временно упраздненных отделений ЛФК, водо- и грязелечения, физиопроцедурных кабинетов перешли на обслуживание липчан в поликлиниках.



- С завтрашнего дня в регионе будет проводится экспресс-тестирование на антигены у тех липчан, у которых есть типичная картина новой коронавирусной инфекции. 12 тысяч таких тестов уже поступило в поликлиники Липецка. До конца недели получим 10 тысяч тестов для Ельца и районов области, - сказал Александр Ильин.



Тем липчанам, у которых будет выявлен ковид, в течение двух дней будут выдаваться бесплатные медикаменты для лечения болезни.



Игорь Артамонов предложил сотрудникам прокуратуры присмотреться к деятельности тех частных медицинских организаций, которые игнорируют призывы поделиться сотрудниками для работы в пандемию.



Глава региона предложил ввести в тестовом режиме посещение предприятий общепита



Заместитель главы администрации региона Константин Востриков заявил о возобновлении санитарной обработки мест общего пользования в многоквартирных домах. Другой вице-губернатор, Анатолий Якутин, сообщил, что на карантин по ковиду закрыты один детсад и одна школа помимо закрытых на карантин по ОРВИ. На онлайн-обучение переводятся группы в дошкольных образовательных учреждений и классы в школах, в которых болеют свыше 20% учащихся.

Дела, по словам руководителя областного управления Роспотребнадзора, обстоят в 5-6 раз хуже, чем осенью прошлого года, во вторую волну ковида. Высокая заболеваемость отмечается в настоящее время в том числе и у детей. У нас в регионе функционирует индийский штамм дельта коронавирусной инфекции.- Главная мера профилактики - вакцинация. Заболеваемость среди привитых - до одного процента. Но пока привиты 46% взрослого населения, и до 75-процентного охвата липчан вакцинацией ещё очень далеко, - отметил Владимир Бондарев.Самый низкий уровень привитых - среди учащейся молодёжи (16,8%) и в сфере торговли (25%).Больше всего непривитых - в Липецком государственном техническим университетом. Губернатор Игорь Артамонов предложил перевести этот вуз на дистанционное обучение, "раз ректор вуза нас не слышит". В свою очередь, главным санитарный врач региона попросил возобновить санобработку общественного транспорта, увеличить число проверок масочного режима на транспорте и предприятиях торговли (недавно был случай нападения на проверяющего безмасочным пассажиром "маршрутки").Вице-губернатор Александр Ильин сообщил о привитых 424 тысячах липчан, а задача - привить 60% взрослого населения к 1 ноября. Чтобы достичь этого показателя, нужно увеличить темпы вакцинации в 10 раз.В инфекционных стационарах лечатся 2100 человек, из них 250 находятся на кислородной поддержке. 85% коек в этих инфекционных стационарах заняты. Завтра коронавирусным госпиталем станет Данковский акушерско-гинекологический центр. Идет подготовка к перепрофилированию в коронавирусный госпиталь инфекционного отделения Усманской ЦРБ. Таким образом, общее число мест для лечения этого заболевания будет доведено до 2700.К лечению ковида привлечены 17 ординаторов и 246 студентов Липецкого и Елецкого медколледжей. Созданы дополнительно 10 бригад для работы на скорой помощи. Три врача перешли на работу в ковидные госпитали из частных медицинских организаций. 13 врачей и 230 медсестер из временно упраздненных отделений ЛФК, водо- и грязелечения, физиопроцедурных кабинетов перешли на обслуживание липчан в поликлиниках.- С завтрашнего дня в регионе будет проводится экспресс-тестирование на антигены у тех липчан, у которых есть типичная картина новой коронавирусной инфекции. 12 тысяч таких тестов уже поступило в поликлиники Липецка. До конца недели получим 10 тысяч тестов для Ельца и районов области, - сказал Александр Ильин.Тем липчанам, у которых будет выявлен ковид, в течение двух дней будут выдаваться бесплатные медикаменты для лечения болезни.Игорь Артамонов предложил сотрудникам прокуратуры присмотреться к деятельности тех частных медицинских организаций, которые игнорируют призывы поделиться сотрудниками для работы в пандемию.Глава региона предложил ввести в тестовом режиме посещение предприятий общепита с помощью QR-кодов . Этот призыв был поддержан Владимиром Бондаревым. На оперштабе было решено отвести на эту работу две недели.Заместитель главы администрации региона Константин Востриков заявил о возобновлении санитарной обработки мест общего пользования в многоквартирных домах. Другой вице-губернатор, Анатолий Якутин, сообщил, что на карантин по ковиду закрыты один детсад и одна школа помимо закрытых на карантин по ОРВИ. На онлайн-обучение переводятся группы в дошкольных образовательных учреждений и классы в школах, в которых болеют свыше 20% учащихся.