Коронавирус

58 минут назад

Эпидситуация в Липецкой области в несколько раз хуже прошлогодней

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#коронавирус
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Эпидситуация в Липецкой области в несколько раз хуже прошлогодней

Сегодня на заседании областного оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции главный санитарный врач региона Владимир Бондарев сообщил о том, что эпидситуация в регионе оценивается как крайне неблагополучная. 

Дела, по словам руководителя областного управления Роспотребнадзора, обстоят в 5-6 раз хуже, чем осенью прошлого года, во вторую волну ковида. Высокая заболеваемость отмечается в настоящее время в том числе и у детей. У нас в регионе функционирует индийский штамм дельта коронавирусной инфекции. 

- Главная мера профилактики - вакцинация. Заболеваемость среди привитых - до одного процента. Но пока привиты 46% взрослого населения, и до 75-процентного охвата липчан вакцинацией ещё очень далеко, - отметил Владимир Бондарев. 

Самый низкий уровень привитых - среди учащейся молодёжи (16,8%) и в сфере торговли (25%). 

Больше всего непривитых - в Липецком государственном техническим университетом. Губернатор Игорь Артамонов предложил перевести этот вуз на дистанционное обучение, "раз ректор вуза нас не слышит". В свою очередь, главным санитарный врач региона попросил возобновить санобработку общественного транспорта, увеличить число проверок масочного режима на транспорте и предприятиях торговли (недавно был случай нападения на проверяющего безмасочным пассажиром "маршрутки"). 

Вице-губернатор Александр Ильин сообщил о привитых 424 тысячах липчан, а задача - привить 60% взрослого населения к 1 ноября. Чтобы достичь этого показателя, нужно увеличить темпы вакцинации в 10 раз. 

В инфекционных стационарах лечатся 2100 человек, из них 250 находятся на кислородной поддержке. 85% коек в этих инфекционных стационарах заняты. Завтра коронавирусным госпиталем станет Данковский акушерско-гинекологический центр. Идет подготовка к перепрофилированию в коронавирусный госпиталь инфекционного отделения Усманской ЦРБ. Таким образом, общее число мест для лечения этого заболевания будет доведено до 2700.

К лечению ковида привлечены 17 ординаторов и 246 студентов Липецкого и Елецкого медколледжей. Созданы дополнительно 10 бригад для работы на скорой помощи. Три врача перешли на работу в ковидные госпитали из частных медицинских организаций. 13 врачей и 230 медсестер из временно упраздненных отделений ЛФК, водо- и грязелечения, физиопроцедурных кабинетов перешли на обслуживание липчан в поликлиниках. 

- С завтрашнего дня в регионе будет проводится экспресс-тестирование на антигены у тех липчан, у которых есть типичная картина новой коронавирусной инфекции. 12 тысяч таких тестов уже поступило в поликлиники Липецка. До конца недели получим 10 тысяч тестов для Ельца и районов области, - сказал Александр Ильин. 

Тем липчанам, у которых будет выявлен ковид, в течение двух дней будут выдаваться бесплатные медикаменты для лечения болезни. 

Игорь Артамонов предложил сотрудникам прокуратуры присмотреться к деятельности тех частных медицинских организаций, которые игнорируют призывы поделиться сотрудниками для работы в пандемию. 

Глава региона предложил ввести в тестовом режиме посещение предприятий общепита с помощью QR-кодов. Этот призыв был поддержан Владимиром Бондаревым. На оперштабе было решено отвести на эту работу две недели. 

Заместитель главы администрации региона Константин Востриков заявил о возобновлении санитарной обработки мест общего пользования в многоквартирных домах. Другой вице-губернатор, Анатолий Якутин, сообщил, что на карантин по ковиду закрыты один детсад и одна школа помимо закрытых на карантин по ОРВИ. На онлайн-обучение переводятся группы в дошкольных образовательных учреждений и классы в школах, в которых болеют свыше 20% учащихся.
26 2539
#коронавирус
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Комментарии (26)

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Алкан

4 минуты назад
На Лтз запах ужасный, вот где Роспотребнадзор должен инициативу проявить и разобраться!
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Чиновник

6 минут назад
Кто лечиться на дому, выдают только парацетамол)))
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Владимир

9 минут назад
Странно, почему не выдавать лекарства сразу или на следующий день. Кто отменил дезинфекцию общественного транспорта? А для проверки масочного режима опять найдете ИП с 1 человеком в штате за пять миллионов рублей? Вот где нужна Прокуратура. Оптимизирует, т.е.сокращаете, медицину ВЫ, а виновными оказываются частные медицинские центры. Народ устал от бреда.
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света

13 минут назад
только могут языком трепать.никакого контроля..
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до вакцинации такого не было

15 минут назад
в Белоруссии масочных режимов и самоизоляций не было , ни одного массового мероприятия не отменили и все ОК.
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48 регион

15 минут назад
К сожалению Ваш вопрос так и останется без ответа.
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Гость

16 минут назад
В московских МФЦ и торговых центрах запустили экспресс-тестирование на коронавирус. По всему городу открыли 20 точек, где можно сдать тест, результаты будут готовы в течение 15 минут, сообщил столичный оперштаб в Telegram.
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Житель

18 минут назад
Одна болтовня! Болеем тяжело уже больше недели, пришел врач пообещал бесплатно лекарство и сказал, будет другой доктор нас контролировать. Вообщем ни лекарства, ни врача. Вызывали сегодня скорую помощь, вызов приняли, ожидать сутки.
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Шапокляк

20 минут назад
А почему никто не объяснил факт резкого взлета заболеваемости в Тербунах опосля марафончика? Тишина
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Law

21 минуту назад
Поделиться сотрудниками ))) Своих до того довели, что пачками увольнялись. А теперь репрессии, ага давай делитесь.
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