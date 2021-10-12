В Липецкой области ввели QR-коды для посещений кафе и ресторанов

Администрация области с сегодняшнего дня рекомендовала липчанам предъявлять коды о вакцинации или о перенесенном ковиде на входе в заведение общественного питания.

Вчера на заседании областного оперштаба по противодействию коронавирусной эпидемии глава региона Игорь Артамонов заявил о введении в регионе системы QR-кодов. А сегодня администрация области рекомендовала липчанам предъявлять коды о вакцинации на входе в заведение общественного питания. Об этом GOROD48 сообщил вице-губернатор Сергей Курбатов. По его словам, такая система будет работать в тестовом режиме и только в предприятиях общественного питания.Сергей Курбатов ответил на вопросы GOROD48 об этой профилактической мере, которая должна привести к уменьшению уровня заболеваемости липчан ковидом.– На федеральном сайте Госуслуг и в специальном мобильном приложении «Госуслуги». Они присваиваются тем, кто прошел вакцинацию вторым компонентом вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в РФ, а также переболевшим COVID-19, у которых с даты выздоровления прошло не более полугода, по данным официального регистра переболевших. Бумажный сертификат о вакцинации, полученный при введении вакцины непосредственно в медицинском учреждении, не является основанием для доступа в заведение общественного питания, он не является цифровым сертификатом с QR-кодом.Для всех заведений используется один QR-код. Срок его действия указан на самом QR-коде. Если его владелец заболел коронавирусом, действие QR-кода может быть приостановлено.– В таком случае данные заболевшего отображаются в региональном и федеральном регистре переболевших. QR-код можно получить на сайте Госуслуг. Если человек не обращался к врачу или переболел бессимптомно, факт его болезни не зафиксирован в регистре, получить QR-код невозможно. А справка о наличии антител к COVID-19 не является основанием для доступа в заведение общественного питания или на массовое мероприятие. Такие справки приниматься не будут.– Если ребенок, не достигший 18 лет, посещает заведение или мероприятие с родителями, имеющими QR-код, самому ребенку для прохода код не нужен. Без родителей дети ходят без предъявления QR-кодов.– Получить QR-код можно по итогам вакцинации только одной из зарегистрированных на территории РФ вакцин.– Посетителю QR-код необходимо сохранить на телефоне или распечатать. Никакие бумажные справки и сертификаты к проверке не предъявляются. Никакого специального обучения сотрудникам заведений проходить не нужно. Алгоритм проверки очень простой: сотрудник, ответственный за допуск посетителей, должен просто отсканировать QR-код камерой смартфона. На экране отобразится статус кода (действителен или недействителен), инициалы посетителя (первые буквы фамилии, имени и отчества), а также его дата рождения или последние цифры номера паспорта. Эти данные необходимо сверить с данными в документе, удостоверяющем личность. Если они совпадают, посетитель может пройти в заведение или на мероприятие.– Любой документ, удостоверяющий личность.