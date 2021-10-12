15 минут назад
В Липецкой области ввели QR-коды для посещений кафе и ресторанов
Администрация области с сегодняшнего дня рекомендовала липчанам предъявлять коды о вакцинации или о перенесенном ковиде на входе в заведение общественного питания.
Сергей Курбатов ответил на вопросы GOROD48 об этой профилактической мере, которая должна привести к уменьшению уровня заболеваемости липчан ковидом.
– Сергей Михайлович, где можно получить такой QR-код?
– На федеральном сайте Госуслуг и в специальном мобильном приложении «Госуслуги». Они присваиваются тем, кто прошел вакцинацию вторым компонентом вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в РФ, а также переболевшим COVID-19, у которых с даты выздоровления прошло не более полугода, по данным официального регистра переболевших. Бумажный сертификат о вакцинации, полученный при введении вакцины непосредственно в медицинском учреждении, не является основанием для доступа в заведение общественного питания, он не является цифровым сертификатом с QR-кодом.
Для всех заведений используется один QR-код. Срок его действия указан на самом QR-коде. Если его владелец заболел коронавирусом, действие QR-кода может быть приостановлено.
– А где взять QR-код тем, кто переболел меньше шести месяцев назад?
– В таком случае данные заболевшего отображаются в региональном и федеральном регистре переболевших. QR-код можно получить на сайте Госуслуг. Если человек не обращался к врачу или переболел бессимптомно, факт его болезни не зафиксирован в регистре, получить QR-код невозможно. А справка о наличии антител к COVID-19 не является основанием для доступа в заведение общественного питания или на массовое мероприятие. Такие справки приниматься не будут.
– Для посещения заведений общепита несовершеннолетними тоже необходим QR-код?
– Если ребенок, не достигший 18 лет, посещает заведение или мероприятие с родителями, имеющими QR-код, самому ребенку для прохода код не нужен. Без родителей дети ходят без предъявления QR-кодов.
– Является ли вакцина иностранного государства основанием для получения QR-кода и как действовать, если гражданин вакцинирован в другом государстве?
– Получить QR-код можно по итогам вакцинации только одной из зарегистрированных на территории РФ вакцин.
– Кто будет контролировать достоверность результатов ПЦР на входе в заведение?
– Посетителю QR-код необходимо сохранить на телефоне или распечатать. Никакие бумажные справки и сертификаты к проверке не предъявляются. Никакого специального обучения сотрудникам заведений проходить не нужно. Алгоритм проверки очень простой: сотрудник, ответственный за допуск посетителей, должен просто отсканировать QR-код камерой смартфона. На экране отобразится статус кода (действителен или недействителен), инициалы посетителя (первые буквы фамилии, имени и отчества), а также его дата рождения или последние цифры номера паспорта. Эти данные необходимо сверить с данными в документе, удостоверяющем личность. Если они совпадают, посетитель может пройти в заведение или на мероприятие.
– То есть с собой в кафе необходимо брать еще и паспорт?
– Любой документ, удостоверяющий личность.
– Спасибо за разъяснения, Сергей Михайлович!
Викторм