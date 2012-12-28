«Если хотите помочь, забирайте собак!»: приют «Счастливый берег» заканчивает работу на прежнем месте
Сегодня в Липецке: идём на температурный рекорд, каждый третий липчанин хотел бы сменить профессию
Происшествия
1474
сегодня, 10:47
5
Сбитый на пешеходном переходе мальчик находится в реанимации
У 12-летнего мальчика — сочетанная травма тела.
— Ребенок находится в реанимации. В тяжелом состоянии. У него — сочетанная травма тела: множественные переломы, ушибы, сотрясение мозга, — сообщили GOROD48 в клинике.
Это — первый тяжелый случай на дороге после наступления тепла. Впрочем, в травмпункт при областной детской больнице уже обращались за помощью не менее десяти детей и подростков, получивших переломы, ушибы и глубокие ссадины при падениях с велосипедов и самокатов.
0
1
1
0
2
Комментарии (5)